La Casa Real no permite a la reina Sofía asistir a un acto del rey emérito: "Ella querría acudir al homenaje pero Zarzuela no da el visto bueno"
El rey Juan Carlos recibirá el galardón el próximo sábado en Francia por 'Reconciliación', un libro que ha causado varias polémicas.
Juan Carlos I reapareció en la corrida de toros del Domingo de Resurrección en Sevilla y este hecho le ha traído de vuelta a los titulares de nuestro país. No obstante, también ha habido una cierta polémica en Francia tras la decisión de la Asamblea Nacional de premiar al emérito por su libro titulado 'Reconciliación'. Este reconocimiento se da en el marco de la Jornada del Libro Político organizada por la asociación Lire La Société y será este sábado cuando Juan Carlos I reciba ese galardón al mejor libro político del año.
El libro de sus memorias fue distinguido como un premio especial por un jurado que valoró su aportación como testimonio sobre la Transición española. Entre las polémicas también destacan las incógnitas: ¿Quién acompañará al rey emérito a la recogida del premio?
"Juan Carlos I va a estar acompañado por sus dos hijas y por Froilán"
Una de las personas que asistirá será la biógrafa Laurence Debray, la cual ha escrito 'Reconciliación' junto a Juan Carlos I. No obstante, hay dudas sobre si sus hijas se trasladarán a Francia para este reconocimiento o no.
Tal y como ha adelantado la colaboradora de Más Espejo, Pilar Vidal, Juan Carlos I "va a estar acompañado de sus dos hijas Doña Elena y Doña Cristina". Sobre los nietos, Vidal ha confirmado que solo "va a estar Froilán porque, por motivos de agenda, los demás no pueden acudir".
"Doña Sofía no va a acudir a este homenaje porque se lo desaconsejan desde Zarzuela"
Pese a la presencia de sus hijas, no toda la familia del Rey emérito va a acudir. Pilar Vidal ha explicado que "una cosa es la Familia Real y otra es la familia del rey". Ha detallado que "Doña Sofía pertenece a la Familia Real y que por tanto, para acudir a cualquier acto público Zarzuela tiene que dar el visto bueno". En este caso, "Zarzuela no ha dado el visto bueno para que vaya a este homenaje".
Este comentario ha desatado las críticas en el plató de Más Espejo. Colaboradores como Rubén Amón no tiene tan claro que la reina emérita quiera acudir a este acto, algo con lo que Susanna Griso ha discrepado detallando que "ella ha querido ir a ver a su marido en Sanxenxo y la han dicho que no era conveniente".
Asimismo, Susanna Griso ha detallado que "este homenaje es importantísimo para el Rey".
