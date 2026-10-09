IMPUTACIÓN DEL PSOE
Paco Castañares responde a la campaña electoral del PSOE: "Pedro Sánchez ha decidido convertirse en la extrema izquierda"
El exdirigente socialista analiza la campaña electoral de Pedro Sánchez y responde contundentemente a las acusaciones sobre la posible imputación del PSOE.
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Paco Castañares, exdirigente socialista en Extremadura, ha analizado la campaña electoral del PSOE tras las promesas de varios ministros de querer subir ahora las pensiones o el SMI: "Lo que sirve es para bien poco, este tipo de subastas estamos ya acostumbrados, y viniendo de Sánchez, ya lo sabemos con todos los anuncios que ha hecho".
"El propio PP puede contrarrestarlo y anunciar otras medidas, por eso digo, que los pensionistas suelen ser una fuerza de apoyo al partido que gobierne, ahora es el PSOE, pero fue antes Aznar o Rajoy", explica Castañares como puede el PP solucionar las "subastas del PSOE".
Sobre las palabras de Sánchez
En una entrevista de Pedro Sánchez en la que menciona que quiere ver un parlamento que se parezca a la calle, Castañares asegura que el problema en este tipo de entrevistas es que no se re repregunte con preguntas incómodas: "Ese es el problema, si Sánchez dice que quiere un parlamento parecido a la calle, ¿Porqué no se le pregunta por la oportunidad que perdió en el otoño anterior de convocarlas?".
Pedro Sánchez lo que sí ha sabido hacer ha sido "leer lo que ocurría en Europa, él mismo ha decidido convertirse en la extrema izquierda poniéndose en un enfrentamiento contra Santiago Abascal".
Para Castañares, el problema ahora es ver si consigue quitarle votos a Sumar y Podemos: "La división del voto será por bloques, no creo que consiga quitarle votos a estos partidos. La cosa va a estar más entre PP y Vox de ver quién tendrá mas representantes con más fuerza, mientras que la tendencia del PSOE va a ser convertirse en la extrema izquierda".
La posible imputación del PSOE
El exdirigente socialista finaliza dando su opinión sobre la posible imputación del PSOE y se imagina un escenario en el que el partido consigue gobernar: "¿Para qué? ¿Para no tener capacidad de gobernar? ¿Y sabiendo que mañana le pueden imputar y llevárselo por delante? Se tiene que ir y dejar que puedan decidir un nuevo presidente".
Castañares cree que lo más probable es que los jueces aplacen las cuestiones mas fuertes dentro del PSOE, "ocultan una realidad que se va a producir en los primeros días de diciembre".
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