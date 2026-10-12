El Tribunal Supremo decide en las próximas horas sobre la ley de nietos de cara a las elecciones del 29-N

El Tribunal Supremo ha acelerado los trámites para decidir si mantiene o levanta la suspensión cautelar que afecta al voto de algunos españoles nacionalizados mediante la 'ley de nietos'. Una decisión que llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

La medida cautelar fue acordada en septiembre, mientras el Supremo estudia recursos presentados por Iustitia Europa y Vox, que le pide que garantice la suspensión se aplique en las elecciones. La suspensión afecta a nuevas inscripciones en el censo electoral y a los efectos electorales de quienes ya estaban inscritos y obtuvieron la nacionalidad por esta vía, a excepción de los casos que acrediten el exilio de sus antepasados.

Ambos partidos señalaron que el censo que se utilizará es el cerrado el 1 de agosto, antes de que el Supremo adoptara la medida. Para acelerar el proceso, el tribunal dio a las partes un plazo improrrogable de dos días para presentar sus argumentos.

Por su parte, el Gobierno y la Fiscalía han pedido que se levante la suspensión al menos para estas elecciones. El Ejecutivo sostiene que con tan poco tiempo es "materialmente imposible" distinguir en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a las personas nacionalizadas por la ley de nietos de quienes adquirieron la nacionalidad por otros motivos.

Según el Gobierno, suspender solo a un grupo no sería viable con los datos disponibles: "O se suspende a todos los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) -pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna- o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone".

Iustitia Europa respondió a este argumento y pidió el viernes al Supremo paralizar las elecciones "para garantizar la ejecución efectiva" de la suspensión cautelar de la 'ley de nietos'. Mientras que la Fiscalía ha advertido que revisar ahora el censo podría generar problemas y ha pedido que se valore no aplicar esa revisión durante este proceso electoral.