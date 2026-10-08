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PROTESTAS EN SOL

Miren Beriain, acampada en Sol: "Maricarmen no ha muerto, la han matado"

La sindicalista culpa al negocio de la vivienda del fallecimiento de la anciana y anima a que toda la indignación se transforme en movilización para conseguir mejoras.

sol maricarmen

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Helena Castellano
Publicado:

Tras el fallecimiento de Maricarmen, los acampados de Sol han estado protestando durante toda la mañana. Ante esta noticia, cientos de personas han marchado, indignadas, hacia el Congreso como forma de protesta.

Una de ellas es Miren Beriain, miembro del Sindicato de Vivienda de Carabanchel. No titubea al lanzar unas duras palabras sobre la muerte de la anciana: "No nos cansamos de decirlo, Maricarmen no ha muerto, la han matado". Está segura de no estar exagerando.

Como para la mayoría de sus compañeros, este acontecimiento ha prendido, todavía más, su ira: "Si ya estábamos indignados, amanecemos con absoluta rabia por lo que pasó ayer". Según Miren, este fallecimiento es la consecuencia directa de un negocio de la vivienda que pone sus beneficios por encima de la vida de los ciudadanos.

"No es un caso aislado"

Recuerda que el caso de Maricarmen no es aislado: "También ha ocurrido con Olga, que se quitó la vida en Cataluña, y hace un año con Montse, que se quitó la vida en Villalba...".

Una crisis que, según la sindicalista, no hace más que empeorar: los salarios continúan bajando al mismo ritmo al que aumentan los precios para entrar a las viviendas. Miren critica la "respuesta insuficiente" de los políticos: "No están atajando el problema de raíz. Se están poniendo más parches para contener las consecuencias."

Además, denuncia que en esta legislatura han caído los grandes decretos que contenían las medidas más ambiciosas, como el laboratorio anti desahucios. Señala que esto ha ocurrido bajo el mandato del propio Gobierno y acusa a los políticos de dar un volantazo electoralista para prometer ahora medidas todavía menos ambiciosas.

Miren asegura que no son necesarios los decretos para plantar cara a los desahucios. Lo demuestra el reciente desahucio en San Blas, que los manifestantes han conseguido parar por estar en la puerta "poniendo el cuerpo". La sindicalista anima a que toda esta indignación que sienten "no se quede en casa, en lloros y velas, sino en fuego".

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