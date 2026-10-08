Antonio Garamendi, sobre la huelga y Maricarmen: "No podemos manipular esta situación para gestionar un planteamiento político"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha tachado la movilización de maniobra de corte estrictamente partidista y electoralista tras la disolución parlamentaria: "Creo que es evidente, una huelga que se organiza después de convocar elecciones. No nos olvidemos de que una señora que ha sido vicepresidenta del Gobierno ha dicho que es una huelga contra la oposición. Las huelgas son conflictos laborales y lógicamente nosotros no lo vemos, eso es evidente".

Al contrario que los sindicatos médicos, que Garamendi ha querido elogiarlos: "Hay una noticia que me parece de una responsabilidad tremenda, los sindicatos médicos han dicho que van a parar el tema por las elecciones, por responsabilidad".

"Es una huelga inadmisible e ilegal"

Al abordar la asignación de fondos públicos destinada a las organizaciones sindicales, con partidas presupuestarias que alcanzan los 32 millones de euros, Garamendi ha reivindicado la independencia financiera de la patronal frente a las ayudas estatales: "Me gustaría decir que a la CEOE el Gobierno no nos da subvención, y tampoco la queremos, queremos ser independientes, vivimos de nuestras cuotas. Es una huelga inadmisible e ilegal. La gente tiene que opinar, votar y considerar lo que quiera".

"Es increíble que se disuelvan las Cortes como consecuencia de dos decretos que se tumban y ahora quieran incluirlo con la Diputación Permanente", detalla Garamendi.

Preguntado sobre si considera que la protesta tendrá un seguimiento masivo, Garamendi ha pedido serenidad y ha puesto el foco en la garantía de los servicios esenciales y la libertad de quienes decidan no secundar el paro: "Lo primero que pediría sería dejar de radicalizar las calles. Aquí lo primero que habría que pedir es tranquilidad. La segunda: ¿va a haber piquetes? ¿Se van a respetar los mínimos para el que quiera pueda ir a trabajar? Esas preguntas hay que hacérselas".

"Es increíble que utilicen un drama"

Garamendi ha censurado con dureza la utilización del fallecimiento de Maricarmen en el debate sobre los desahucios y el acceso residencial, acusando a los responsables políticos de eludir ocho años de parálisis legislativa: "Hay que lamentar el fallecimiento de una persona, pero efectivamente no podemos querer manipular esta situación para gestionar un planteamiento político".

"Llevamos diciendo desde hace ocho años que faltan viviendas, no se ha hecho nada. Es muy fuerte que ahora de golpe se diga que atacan al derecho de la propiedad. Me parece increíble que quieran utilizar el drama de una persona. Lo que hay que hacer es sentarse, trabajar y ver cómo se tiene que gestionar", detalla.

Por último, frente a los argumentos sobre la devaluación salarial, el presidente de la CEOE ha recurrido a las estadísticas oficiales para señalar la carga impositiva y los debates estructurales que se evitan en las mesas de negociación: "Los salarios han subido más que la inflación, nadie quiere hablar de productividad, de formación. De cada 100 euros, solo se cobran 65 de salario medio", finaliza.

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