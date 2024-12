El millonario José Elías, contundente contra los políticos: "En una situación de crisis quiero estar dirigido por gente que sepa sumar"

José Elías, el empresario, millonario e influencer, ha estado en Valencia ayudando a los afectados por la DANA. Él tiene muy claro dónde está parte del problema: “creo que la DANA es el reflejo de la segunda realidad que vive España. Los que dirigieron esto no estaban preparados”. El empresario ha expresado en Espejo Público su opinión hacia los políticos: “yo creo que un político es un accionista y el técnico es el consejero delegado. Una persona porque haya recibido una serie de votos no está preparado para gestionar una situación como la DANA y se ha demostrado”. Y ha añadido que: “en la DANA, los de un color ni los del otro, supieron gestionar nada y es evidente después de 50 días. Quiero estar dirigido en una situación de crisis por gente que sepa sumar. Ni el de Madrid, ni el de Valencia supieron sumar en la DANA. No estoy pidiendo que vayamos a una dictadura, pero los políticos no pueden hacerlo todo”.

"El problema es que al empresario le cueste 3.000 y al empresario le lleguen 1.600"

Susanna Griso le ha preguntado a José Elíaspor el ránking que sacó hace unas semanas la revista ‘The Economist’ que situaba a España como la mejor economía, una opinión que Elías no comparte: “creo que los de esa revista no viven aquí, están muy alejados de la realidad.

La economía va bien, ¿pero de dónde venimos?” También ha hablado sobre los costes laborales que hay en nuestro país. Costes que superan los 3.000 euros al mes por trabajador, tras 15 meses consecutivos al alza. ¿Eso cómo lo soporta una empresa?

Para José Elías: “el problema es que al empresario le cuesta 3.000 y al empresario le lleguen 1.600, que no es suficiente para vivir. El problema no es que las empresas paguemos esto, el problema es que cada vez la gente vive con menos. El gobierno no facilita que las personas vivan con más dignidad. Un empleado no tiene armas con las que defenderse. No es viable que una persona viva con 1.500 euros”.

