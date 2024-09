Analizamos la economía del 'día a día' con el multimillonario José Elías: "España no va como un cohete, ni lo va a ir en los próximos años"

Su nombre empezó a escucharse, de la noche a la mañana, cuando se convirtió en uno de los avalistas de Joan Laporta. Es hijo de electricista, nacido en un barrio obrero de Badalona. Creó una empresa de energías renovables, le iba bien, hasta que en 2008 pierde todos sus clientes a raíz de una deuda millonaria. Una empresa le deja a deber más de tres millones de euros en una semana. José Elías tuvo que cerrar la empresa, pero con los últimos 3.000 euros que le quedaban, decidió montar una compañía eléctrica. Cantidad suficiente para comenzar a crear su imperio. “Perdí a mis padres cuando yo era muy joven, ese fue mi primer gran fracaso en la vida y eso me convirtió en quien soy hoy. Esto me hace ver los problemas con la urgencia que deben tener”, explica Navarro.

“Para triunfar, primero hay que fracasar”

Ahora cuenta con varias empresas en diversos sectores: congelados, tecnología, medicina, construcción, electricidad, gas, renovables, telecomunicaciones, agricultura y hasta de helicópteros. Desde 2021 está en la lista Forbes de las personas más ricas de España. “Creo que en España hay mucha gente que se arruina y mucha gente lo ve como una fuente de inspiración. Para triunfar, primero hay que fracasar, sino es muy difícil. Si no hubiera fracasado, no sería quien soy”, afirma José Elías.

"Lo que funciona es trabajar y tener resiliencia"

Muchos lo ven como un perfecto coach para triunfar en los negocios. Publicó su primer vídeo viral en 2023 y hoy tiene más de un millón de seguidores en las redes sociales. Se atreve a hablar de todo. Da consejos para buscar inversores, conseguir más ventas, habla de impuestos, educación, vivienda, trabajo… dice no tener pelos en la lengua y no importarle las opiniones de los demás. Quienes le conocen bien, aseguran que su verdadero secreto es ser empresario rico, con mentalidad de pobre: “mucha gente me pregunta por el secreto para hacerse millonario, pero yo siempre les responde que si lo supiera todos mis familiares y amigos serían millonarios. Creo que el único secreto que funciona es trabajar y tener resiliencia, eso es lo único que funciona a largo plazo. Los chavales creen que hacerse millonario es darle a un botón”.

“Yo he puesto en venta mi Lamborghini”

Preguntado sobre las declaraciones que hizo hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre usar más autobuses y menos Lamborghinis, José Elías ha tenido palabras de respuesta hacia él: “Yo he puesto en venta mi Lamborghini”. Vive al margen de la actualidad política y económica, para él lo importante son las necesidades del día a día: “yo me siento una persona muy alejada de toda la actualidad política y económica. Veo que se dan muchos bandazos y hay más de tres millones de autónomos en España, de los que no se habla y se intenta ir en contra de ellos. Estamos perdiendo el norte. Son muchos los autónomos que lo están pasando mal, que sacrifican su dinero a diario para generar puestos de trabajo”. Y tiene muy clara su opinión sobre la economía española: “España no va como un cohete, ni va a ir en los próximos años, estamos yendo hacia un modelo donde poner en valor la empresa, los puestos de trabajo y la generación de riqueza, está fuera del foco. Tan importante es un trabajador, como un empresario y como un político”.