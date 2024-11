José Elías, muy crítico con la gestión de la DANA: "Pasa cualquier cosa fuera de España y mandamos el buque insignia, y aquí mandamos palas"

El sentimiento genérico de los entrevistados en el programa de hoy en Espejo Público es casi unánime: indignación e impotencia. Uno de ellos es el empresario José Elías, en el que ha llegado a poner a disposición de los afectados su helicóptero privado, tal y como muestra en un vídeo en sus redes sociales.

Según cuenta, con el helicóptero quería volar directamente a los municipios afectados, ante la destrucción de las infraestructuras, para ayudar a la ONG del chef José Andrés a repartir alimentos: “estuvimos días peleándonos por los permisos (para volar) y al final tuve que aterrizar en Requena. Habían bloqueado todo el espacio aéreo y no pudimos prestar la ayuda”, se queja.

Aún así, Elías cuenta que sigue mandando ayudas diariamente, pero considera que hay un gran descontrol en cómo se está organizando la ayuda: “he decidido parar de mandar ropa porque Valencia está plagada de ropa”. El empresario opta por mandar las ayudas directamente a las personas en concreto: “rápidamente vi que esto era un carajal, está descoordinado”.

La gestión política

Elías asegura que muchos militares a los que él conoce le están llamando porque “no entienden por qué no los activan”. Se queja de que la clase política está “poco preparada” y lo ejemplifica: “si tu tienes 69 pueblos afectados, es evidente que dividir 500 militares entre 69 no te da ni 10 militares por pueblo. Y por muy iluminado que seas, si veías las imágenes no hacían falta 10 militares por pueblo, sino 1000”, a lo que añade de forma contundente: “si multiplicas 69 por 1000, son los 69.000 militares que tendrían que haber venido ya desde el primer día”.

¿La burocracia está costando vidas?

El sistema de competencias de cada administración han sido objeto de debate, nuevamente, por haber ralentizado la ayuda en esta emergencia. Unas emergencias que, según José Elías, las tendrían que gestionar los profesionales, y no “un político que se cambia cada 4 años” que, según él, “por mucho que quiera, no está preparado”. Aún así, el empresario reconoce que la emergencia “difícilmente se hubiera evitado”, pero remarca la importancia de las actuaciones en las primeras 24 horas, que las cataloga de “manifiestamente mejorables”.

En referencia a las acusaciones mutuas que se hacen los principales dirigentes políticos, Elías tiene la sensación de “estar en una guardería con dos niños peleándose en el patio”. Y añade: “Yo quiero que me gestione un profesional”. Finalmente, y de forma enojada, acaba estallando contra el sistema de autonomías: “quiero que me gestionen estas actuaciones, que se dejen de coñas de autonomías, porque juegan con nuestras vidas, y hoy en día sigue estando todo desorganizado”. Finalmente, lo compara con otras actuaciones de emergencia que el Gobierno ha hecho en el exterior: “pasa cualquier cosa fuera de España y mandamos el buque insignia, y aquí mandamos palas”.