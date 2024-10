José Elías: "En España fomentamos que las personas estudien para trabajar para otros"

Sólo ha bastado una publicación en redes sociales para conocer qué opina el exitoso empresario José Elías sobre el actual modelo de educación:

“En España fomentamos que las personas estudien para trabajar para otros. Pero no fomentamos nunca la excelencia. Si un niño no estudia matemáticas, pero es un crack corriendo 100 metros lisos… le vamos a “castigar” con más horas de matemáticas. Y le vamos a quitar correr. Yo soy terriblemente desordenado, pero muy creativo. Si se me juzgase por lo ordenado que soy, seguramente no llegaría a nada. En España hay mucha gente que llega a los 18 años sin saber qué quiere hacer. Y lo único que sabe es todo lo que se le da mal y lo que le puede dar un “trabajo fijo”. Y así nos va.”

Hoy en Espejo Público ha querido suscribir esas palabras que él mismo escribió en Twitter/X. Elías se muestra convencido de que en España se educa “para trabajar para otro” y cree que las excelencias despuntarían mas “si no se intentara programar patrones que trabajaran de una forma ordenada”. Y lo ejemplifica: “yo encuentro muchos chavales con 17 años que no saben qué hacer porque se le han ido apagando sus habilidades”, ya que asegura que “llega un momento de su vida que no tienen muy claro que hacer”.

Comparados con otros países, el empresario afirma que lo que se hace en España “es manifiestamente mejorable”. Defiende de forma férrea la necesidad de identificar lo que se le da bien a las personas: “si eres capaz de identificar lo que es bueno y lo que te gusta, seguramente podrás llegar a la excelencia en ese ámbito de la vida”, y añade, por otro lado, que “si estas poniendo sellos en un papel a disgusto, seguramente vas a estar amargado en la vida y no te va a llevar a ser excelente”. “No hay nada mas triste que dedicarte a algo que no te gusta”, añade.

Elías puso en cuestión directamente la forma en la que se enfoca el emprendimiento en nuestro país, afirmando que nos han educado “con miedo” a hacerlo y que “no se fomenta, ni des del punto de vista escolar ni familiar”. Resume el enfoque diciendo que “en España se pasa de ser el pobrecito autónomo a ser el explotador. Pasas de 0 a 100”.

¿Es difícil emprender en España?

Para José Elías, la tardanza en montar una empresa no es un desincentivo para querer montar una en nuestro país. Para él, España “es un país fabuloso para emprender, y tenemos unas ventajas socioeconómicas muy buenas. Tenemos garantía jurídica, energía muy barata, gente que trabaja mucho y muy bien…”. El empresario se muestra orgulloso de su país, sobre todo en el extranjero, donde lo defiende: “cuando salgo a competir con otros empresarios, siempre digo en mis charlas que somos muy buenos empresarios y muy buenos gestionando. Pero tenemos un problema de inferioridad que no se lleva a pensar que no lo somos”, cree el empresario.

Sobre las broncas políticas que acaparan titulares día sí día también, a José Elías “le dan mucha pena” porque cree que “estamos idiotizados”: “estamos en lo importante y no vemos lo urgente. ¿No habrá más cosas que hacer en el país?”, se pregunta.