El mensaje del Consejero Delegado del Banco Sabadell al BBVA por la OPA: "No habrá un sí quiero, no habrá OPA"

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, en una entrevista en Espejo Público, ha confesado que cierra la puerta a aceptar la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por el BBVA sobre la entidad catalana: “No habrá un sí quiero, estoy totalmente convencido. Esta oferta que nos han hecho es mala, la oferta es muy baja en precio. Básicamente lo que quieren es cambiar unos papeles por otros y al mismo valor”. El CEO del Sabadell sostiene que la operación no tiene recorrido:“Todo el mundo está de acuerdo en que es imposible que alcance ese soñado 50% por parte del BBVA. Las ofertas de este tipo deben tener un sobreprecio entre el 30% y el 40% y ahora mismo eso es nulo”, remarcó.

Revalorización del Sabadell

El BBVA anunció hace unos días que había mejorado su propuesta en un 10% y reformulaba la fórmula de pago. Sin embargo, González-Bueno lo rebate con datos de mercado: “Con los últimos datos de la Bolsa, la mejora es alrededor del 2%, pero esto es algo inexistente. Desde que nos hicieron la OPA hace 16 meses, el Sabadell se ha revalorizado el doble que el BBVA”. Con tono crítico, añadió: “Si alguien tiene un deseo irrefrenable de ir a una operación que no aporta ningún valor, pues que por lo menos lo haga con un poco de inteligencia y se espere a la segunda OPA”.

Futuro de la entidad

El consejero delegado dejó claro que, incluso en el escenario de pérdida de control, la esencia del banco se mantendría: “Aunque perdiéramos el control y pase todo al BBVA no hay fusión, la marca sigue, el servicio sigue, el empleo sigue… será un banco que lo seguirá haciendo muy bien”. Sobre la implicación del Ejecutivo en el proceso, González-Bueno asegura que la oposición ha sido prácticamente unánime: “Las implicaciones han resultado ser políticas porque su origen era social. Se han opuesto todos los sindicatos, patronales, todos los partidos políticos… pero a nadie le he oído pronunciarse claramente sobre esta operación”.

Dos posibles escenarios

El directivo del Sabadell señaló que el desenlace podría llegar pronto: “En los próximos días hay dos posibilidades, puede ocurrir que el BBVA no llegue al 30% y entonces se acabó todo y nos quedamos como estamos. O que lleguen a una cifra que supere el 30%, en ese caso el BBVA tendría que retirarse o lanzar una segunda OPA”.

