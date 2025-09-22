El consejero delegado del Banco Sabadell considera que la OPA del BBVA es ahora "peor que la original"

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado que la mejora del 10% en la OPA presentada por el BBVA sobre la entidad no solo continúa siendo "débil y mala", sino que resulta "aún peor que la original". En una entrevista en Onda Cero, recordó que las acciones del Sabadell se han revalorizado más de un 80% desde el anuncio de la operación, mientras que el BBVA ha tenido un desempeño bursátil más desfavorable.

González-Bueno adelantó que ni él ni el presidente del Sabadell, Josep Oliu, tienen intención de aceptar la oferta en ningún escenario, aunque será el consejo de administración el que tome la decisión final sobre la propuesta. También rechazó el argumento del BBVA de que la operación, en las nuevas condiciones, sería "fiscalmente neutra". Según explicó, esa neutralidad solo sería posible si la opa lograra superar el 50% de los derechos de voto, algo que considera inviable, lo que supondría un "alto riesgo de pago de impuestos" para los accionistas.

Está convencido de que habrá una segunda OPA

Por ello, se mostró convencido de que habrá una segunda OPA. "Si acudo a la primera me quedo con las acciones, y si la aceptación queda por debajo del 50% tengo que pagar impuestos, y muchos", señaló. A su juicio, el incentivo para los accionistas es esperar a una nueva oferta más atractiva.

Además, aseguró que los grandes inversores institucionales con los que se han reunido han mostrado una negativa tajante a acudir a la propuesta: "ni locos", le habría dicho alguno de ellos. González-Bueno lo ve razonable, pues, en su opinión, "no tiene ningún sentido" aceptar los términos planteados por el BBVA.

El BBVA intensifica la oferta

El BBVA ha decidido intensificar su apuesta por Banco Sabadell. Este lunes, su Consejo de Administración anunció una mejora en la propuesta inicial: ofrecerá una acción ordinaria de BBVA por cada 4,8376 títulos de Sabadell, lo que supone un incremento del 10% respecto a la OPA anterior.

Torres Vila defendió la revisión asegurando que se trata de "una oferta extraordinaria, con una valoración y un precio históricos, y la oportunidad para los accionistas de Sabadell de participar del enorme valor que generará la unión". Además, destacó que el beneficio por acción previsto crecerá significativamente "siempre que los accionistas acudan al canje".

A diferencia de la primera propuesta, que combinaba una acción de BBVA y 70 céntimos en efectivo por cada 5,5483 acciones de Sabadell, la nueva oferta elimina la parte en metálico y apuesta por un canje íntegro en títulos. Este formato conlleva ventajas fiscales: si la operación supera el 50 % de aceptación, las plusvalías de los accionistas no tributarán en España, al considerarse una fusión fiscalmente neutra.

