Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

OPA BBVA

El consejero delegado del Banco Sabadell considera que la OPA del BBVA es ahora "peor que la original"

César González-Bueno dice que la mejora del 10% en la OPA que ha presentado el BBVA continúa siendo "débil y mala".

El CEO del Sabadell, C&eacute;sar Gonz&aacute;lez-Bueno y el presidente, Josep Oliu

El CEO del Sabadell, César González-Bueno y el presidente, Josep OliuEuropa Press

Publicidad

Beatriz García
Publicado:

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado que la mejora del 10% en la OPA presentada por el BBVA sobre la entidad no solo continúa siendo "débil y mala", sino que resulta "aún peor que la original". En una entrevista en Onda Cero, recordó que las acciones del Sabadell se han revalorizado más de un 80% desde el anuncio de la operación, mientras que el BBVA ha tenido un desempeño bursátil más desfavorable.

González-Bueno adelantó que ni él ni el presidente del Sabadell, Josep Oliu, tienen intención de aceptar la oferta en ningún escenario, aunque será el consejo de administración el que tome la decisión final sobre la propuesta. También rechazó el argumento del BBVA de que la operación, en las nuevas condiciones, sería "fiscalmente neutra". Según explicó, esa neutralidad solo sería posible si la opa lograra superar el 50% de los derechos de voto, algo que considera inviable, lo que supondría un "alto riesgo de pago de impuestos" para los accionistas.

Está convencido de que habrá una segunda OPA

Por ello, se mostró convencido de que habrá una segunda OPA. "Si acudo a la primera me quedo con las acciones, y si la aceptación queda por debajo del 50% tengo que pagar impuestos, y muchos", señaló. A su juicio, el incentivo para los accionistas es esperar a una nueva oferta más atractiva.

Además, aseguró que los grandes inversores institucionales con los que se han reunido han mostrado una negativa tajante a acudir a la propuesta: "ni locos", le habría dicho alguno de ellos. González-Bueno lo ve razonable, pues, en su opinión, "no tiene ningún sentido" aceptar los términos planteados por el BBVA.

El BBVA intensifica la oferta

El BBVA ha decidido intensificar su apuesta por Banco Sabadell. Este lunes, su Consejo de Administración anunció una mejora en la propuesta inicial: ofrecerá una acción ordinaria de BBVA por cada 4,8376 títulos de Sabadell, lo que supone un incremento del 10% respecto a la OPA anterior.

Torres Vila defendió la revisión asegurando que se trata de "una oferta extraordinaria, con una valoración y un precio históricos, y la oportunidad para los accionistas de Sabadell de participar del enorme valor que generará la unión". Además, destacó que el beneficio por acción previsto crecerá significativamente "siempre que los accionistas acudan al canje".

A diferencia de la primera propuesta, que combinaba una acción de BBVA y 70 céntimos en efectivo por cada 5,5483 acciones de Sabadell, la nueva oferta elimina la parte en metálico y apuesta por un canje íntegro en títulos. Este formato conlleva ventajas fiscales: si la operación supera el 50 % de aceptación, las plusvalías de los accionistas no tributarán en España, al considerarse una fusión fiscalmente neutra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

España sigue comprando gas ruso aunque algunos expertos creen que es el momento "oportunísimo" para dejar de importar

Imagen de Archivo de un gasoducto

Publicidad

Economía

El CEO del Sabadell, César González-Bueno y el presidente, Josep Oliu

El consejero delegado del Banco Sabadell considera que la OPA del BBVA es ahora "peor que la original"

Fachada del edificio ‘La Vela’ del BBVA

El BBVA lanza su última oferta y mejora la OPA del Banco Sabadell: la eleva un 10% y elimina el pago en efectivo

Aeropuerto de El Prat-Barcelona

Posibles retrasos en los aeropuertos de Barcelona y Mallorca por las lluvias

Firmando un testamento cada vez más caro
Patrimonio

Crecen en España los testamentos solidarios: más personas eligen donar parte de su herencia a causas sociales

La contratación de brókers hipotecarios se duplica ante la falta de ahorros para comprar una casa
Brókeres hipotecarios

La contratación de brókeres hipotecarios se duplica ante la falta de ahorros para comprar una casa

Cabras en urbanizaciones de Aldea del Fresno, Madrid
Ganadería

Pastorear contra incendios tiene paga: Madrid remunera a ganaderos que desbrocen con su rebaño

El pastoreo controlado de casi 100 ganaderías en Madrid limpia zonas de alto riesgo. Se paga según resultados y reduce la vegetación inflamable cerca de viviendas.

Imagen de archivo del aeropuerto de Heathrow
Ciberataque

Ciberataque en aeropuertos europeos: así afecta a los pasajeros españoles

Aena confirma que la operativa en los aeropuertos españoles se mantiene con normalidad, salvo en las conexiones como Reino Unido y Bruselas, donde persisten retrasos.

Habitaciones de estudiantes

Alquilar una habitación cuesta lo mismo que una vivienda entera: "735 euros y gastos mensuales aparte"

Imagen de archivo de un autobús de la EMT en Madrid

Las ciudades españolas que ofrecerán transporte público gratis este fin de semana por el Día Mundial sin Coche

Persona trabajando

Detectives para vigilar a los funcionarios 'jetas' que mienten con las bajas laborales

Publicidad