Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hantavirus

La portavoz del Gómez Ulla, sobre el español contagiado: "Que haya más positivos entraría dentro de lo normal"

Conectamos con el Hospital Gómez Ulla, donde se encuentran aislados los pasajeros que iban a bordo del 'MV Hondius', para conocer como será el protocolo tras el positivo de uno de ellos.

Silvia Balcarce, portavoz Hospital Gómez Ulla

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Uno de los españoles que viajaban en el 'MV Hondius' ha dado positivo en la primera PCR de hantavirus y, a pesar de que hasta ahora se encontraba sin síntomas, esta noche ha comenzado a desarrollar las primeras muestras de enfermedad. Algo que "podría cambiar el devenir del protocolo", ha explicado la portavoz del Hospital Gómez Ulla, Silvia Balcarce.

El paciente, aislado en la planta 22 del hospital, está estable y sin empeoramiento clínico, según informa el Ministerio de Sanidad.

Balcarce detalla como actuarán los profesionales sanitarios a partir de este nuevo positivo sintomático: "si no tiene síntomas se repite la PCR, al tenerlos puede que cambie el protocolo".

El Hospital Gómez Ulla asegura poder brindar cualquier intervención en caso de que fuera necesario y promete adecuar la habitación con el aparataje preciso, en función de la evolución que presente el paciente.

¿Más riesgo a partir del positivo?

La portavoz del Gómez Ulla sostiene la "normalidad" ante el contagio, ya que explica que "viene arrastrado de el tiempo que han estado en el crucero". Descartando así que este positivo sea consecuencia del proceso de evacuación.

Aún así, no descarta la posibilidad de que alguno de los contactos sanos puedan acabar dando positivo, pero se reafirma y explica que "entraría dentro de lo normal".

"Si uno da positivo se implementarán las medidas adecuadas ara que eso no se disemine y no se produzcan mas contagios", tranquiliza Balcarce.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

La Reina Letizia responde a la invitación de dos jóvenes a su podcast

El chascarrillo de la Reina Letizia a dos jóvenes que le pedían una entrevista: "Antes, delante de una cámara, era inviable"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Joaquín Manso

La teoría de Joaquín Manso, director de El Mundo, sobre las elecciones de Andalucía: "La campaña para las Generales empezará el mismo lunes"

Ruth Lorenzo confiesa sus máscaras favoritas de Mask Singer: “yo creo que me iría de fiesta con Chanclas”

Ruth Lorenzo confiesa sus máscaras favoritas de Mask Singer: “yo creo que me iría de fiesta con Chanclas”

Así fue el despertar de María Parrado como artista: "Ver a los artistas encima del escenario era una mezcla de muchas cosas"

Así fue el despertar de María Parrado como cantante: "Ver a los artistas encima del escenario era una mezcla de muchas cosas"

Silvia Balcarce, portavoz Hospital Gómez Ulla
Hantavirus

La portavoz del Gómez Ulla, sobre el español contagiado: "Que haya más positivos entraría dentro de lo normal"

Fátima Matute, consejera Sanidad CAM
Hantavirus

Fátima Matute, contra Mónica García y la gestión de la crisis del virus: "Muchos comunicados pero cero informes técnicos"

Carolina Marín
Trancas y Barrancas

Carolina Marín pone a prueba su instinto en El Hormiguero: ¿acabará bien o mal?

La campeona se enfrenta al juego de Trancas y Barrancas y demuestra su intuición con divertidas predicciones.

Arón Piper y Marco Cáceres
A las 21:45 horas

Arón Piper y Marco Cáceres serán los invitados esta noche en El Hormiguero

Los actores españoles serán los protagonistas de esta noche en el programa.

Disfruta de la entrevista completa a Carolina Marín en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Carolina Marín en El Hormiguero

El Hormiguero celebra "la carrera del siglo": el ser humano contra el robot en las olimpiadas definitivas

El Hormiguero celebra "la carrera del siglo": el ser humano contra el robot en las olimpiadas definitivas

La nueva vida de Carolina Marín: "Me gusta mucho hacer deporte, no lo quiero dejar"

La nueva vida de Carolina Marín: "Me gusta mucho hacer deporte, no lo quiero dejar"

Publicidad