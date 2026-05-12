Hantavirus
La portavoz del Gómez Ulla, sobre el español contagiado: "Que haya más positivos entraría dentro de lo normal"
Conectamos con el Hospital Gómez Ulla, donde se encuentran aislados los pasajeros que iban a bordo del 'MV Hondius', para conocer como será el protocolo tras el positivo de uno de ellos.
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Uno de los españoles que viajaban en el 'MV Hondius' ha dado positivo en la primera PCR de hantavirus y, a pesar de que hasta ahora se encontraba sin síntomas, esta noche ha comenzado a desarrollar las primeras muestras de enfermedad. Algo que "podría cambiar el devenir del protocolo", ha explicado la portavoz del Hospital Gómez Ulla, Silvia Balcarce.
El paciente, aislado en la planta 22 del hospital, está estable y sin empeoramiento clínico, según informa el Ministerio de Sanidad.
Balcarce detalla como actuarán los profesionales sanitarios a partir de este nuevo positivo sintomático: "si no tiene síntomas se repite la PCR, al tenerlos puede que cambie el protocolo".
El Hospital Gómez Ulla asegura poder brindar cualquier intervención en caso de que fuera necesario y promete adecuar la habitación con el aparataje preciso, en función de la evolución que presente el paciente.
¿Más riesgo a partir del positivo?
La portavoz del Gómez Ulla sostiene la "normalidad" ante el contagio, ya que explica que "viene arrastrado de el tiempo que han estado en el crucero". Descartando así que este positivo sea consecuencia del proceso de evacuación.
Aún así, no descarta la posibilidad de que alguno de los contactos sanos puedan acabar dando positivo, pero se reafirma y explica que "entraría dentro de lo normal".
"Si uno da positivo se implementarán las medidas adecuadas ara que eso no se disemine y no se produzcan mas contagios", tranquiliza Balcarce.
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