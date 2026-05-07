¿Puede el hantavirus convertirse en el nuevo coronavirus? Un virólogo explica el avance de los contagios

Se pregunta el virólogo José Antonio López cómo se puede haber contagiado una azafata que ha atendido a una paciente que falleció del crucero de hantavirus. Mantiene que lo prudente es esperar a que se analice genéticamente a esta azafata para determinar si da positivo. Advierte que la sintomatología inicial de este virus es como la de una gripe.

Si da positivo, explica, significa que en ese vuelo donde se podría haber contagiado ha tenido un contacto más cercano con esa paciente que se encontraba ya mal. Considera que hay que hacer el seguimiento de las personas que han tenido un supuesto contacto más cercano de los confirmados positivamente. Lo primordial ahora es localizar a aquellos pasajeros más cercanos a los fallecidos. Agilizar las funciones de trazabilidad.

¿Cuál es el protocolo a seguir si los pasajeros tienen síntomas?

Cualquier persona susceptible de haber entrado en contacto directo con ratones o personas infectadas puede estar contagiada. Esas personas deberían ponerse en contacto con su médico lo antes posible. "Si esta persona está en su casa tendría que proceder a ponerse una mascarilla de entrada porque es donde el contacto estrecho tiene más posibilidad de producirse. Intentar ventilar bien el domicilio y aislarse".

En el caso de los pasajeros asintomáticos podemos tener 3 casuísticas, afirma. De momento no hay pasajeros sintomáticos y cabría la posibilidad de que alguno de ellos fuera positivo al virus y nunca lo manifieste. La prueba serológica es la más adecuada para saber si ha entrado en contacto con el virus. La prueba genética (PCR) determina si a día de hoy tienen carga viral o no.

¿Puede ser el hantavirus el nuevo Covid?

José Antonio López es tajante. "No, en absoluto", dice sobre la posibilidad de que el hantavirus se convierta en el nuevo coronavirus. Ambos tienen factores en común. Los dos son virus de ARN, uno positivo y el hantavirus negativo. Otra característica parecida es que son virus y los virus mutan y paulatinamente pueden ir adaptándose y variando.

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