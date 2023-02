Martínez- Almeida:"La moción de censura de Ramón Tamames es útil para Vox pero no para España"

José Luis Martínez- Almeida, alcalde de Madrid, entiende que la política despierte desafección en los ciudadanos. "Creo que lo que ayer dijo Feijóo hay una buena parte de los ciudadanos que lo piensa también", señala en relación a la opinión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el devenir de la política.

Cree que las encuestas les dan como ganadores de las próximas elecciones y por ello el PSOE ataca al PP. "Nos quieren marcar el paso continuamente y el PSOE está más preocupado del PP que de su propia posición".

"La moción de censura de Ramón Tamames no va a triunfar"

Comparte con Ramón Tamames que hay que cambiar de Gobierno pero cree que en las elecciones municipales y autonómicas se puede dar un vuelco en las urnas tanto en mayo como en diciembre. "Eso hace más daño que la moción de censura de Ramón Tamames", afirma.

Cree el alcalde de Madrid que Pedro Sánchez ha diseñado su campaña y el elemento fundacional es la moción de censura de Vox que no va a triunfar. "España tiene problemas muy graves como para derivarlos en una moción", añade. Cree que Vox lanza la idea de la moción aun entendiendo que no es un instrumento útil para España sino de beneficio particular de Vox. Parece que no era tan urgente la moción. Vox se ha liado con el paso del tiempo y ha tirado de una figura independiente".

La posición del PP respecto a Vox

Según la última encuesta de SigmaDos el PP depende de Vox para poder gobernar. Afirma que en el Ayuntamiento de Madrid no ha sido fácil entenderse con Vox ni con Ortega Smith "que con sus 4 concejales han bloqueado oportunidades para el Ayuntamiento como lo eran los presupuestos". "Vox si tiene que bloquear, bloqueará. Eso que no le quepa duda a los españoles".

"Pedro Sánchez ha podido sacar todos sus presupuestos a pesar de tener una amalgama de partidos distintos entre sí mientras que Ayuso y yo no hemos sido capaces porque Vox ha bloqueado la aprobación, con un número de concejales y diputados muy reducido en relación al total", mantiene el primer edil.

"Pedro Sánchez tiene que comparecer para dar explicaciones sobre su gestión de la guerra de Ucrana"

En opinión de Martínez- Almeida el presidente Sánchez tiene que dar explicaciones en el Parlamento sobre su gestión de la guerra de Ucrania. "Aunque lo hiciera en el de Ucrania también lo tiene que hacer en el de España. Para dar explicaciones sobre la situación. Estamos de acuerdo en que hay que darle la ayuda material que sea posible pero un asunto de este calado se tiene que debatir en el Congreso y el presidente tiene que dar la cara".