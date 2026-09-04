¿Volverá a ver a su hija? La tristeza invade a Renata al ver a los Valdés partir hacia Cuba

A pesar de haber intentado convencer a doña Inés de que no abandone Punta do Bico o de que le permita viajar con ellos a Cuba, Renata no ha conseguido hacer cambiar de opinión a los Valdés Lazariego.

Inés se despide con tristeza del pazo, pero le mantiene fuerte la idea de volver algún día, tal y como le ha prometido su marido. El vínculo que ha creado con las mujeres del pueblo es muy fuerte y ella siente que su vida está en Punta do Bico.

Renata no puede evitar romperse al ver a los Valdés Lazariego cargar con todo su equipaje. Inés y Gustavo ni se lo imaginan, pero la pequeña que viaja con ellos es la hija de la criada y no la que parió doña Inés.

Miles de pensamientos invaden a Renata, quién se replantea si ha hecho bien intercambiando a las niñas y quién sufre al no saber si volverá a ver a su verdadera hija. ¿Regresarán los Valdés Lazariego de Cuba?

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