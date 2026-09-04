Docentes con un asentamiento frente a su colegio en Ceuta: "Tendremos vigilancia las 24 horas, los 7 días de la semana"

Algunas madres de Ceuta han levantado quejas por la situación a la que se enfrentan de cara a la vuelta al cole. En uno de los colegios, Miguel Ángel Silva nos enseña en directo que las puertas del gimnasio están chapadas, pues frente al centro tienen un asentamiento. De ese grupo de inmigrantes, ha resultado el robo de material procedente de este gimnasio, como colchonetas que utilizan para dormir.

Hablamos con Sara, profesora del centro escolar, que nos cuenta cuál es la postura de los padres respecto al curso escolar. "Ahora mismo está la vertiente dividida. Hay familias que llevan todo el mes encerradas, con los chiquillos sin salir, sin disfrutar, sin salir a parques... Los quieren traer porque lo necesitan", explica. Pero también dice que hay quienes son mas reacios a esta vuelta: "Hay otras familias que tienen miedo. Empezaremos a rodar e iremos viendo cómo se dan los días".

La directora del colegio ha querido lanzar un mensaje hacia esos padres que tienen miedo, pues asegura que sus hijos van a estar absolutamente seguros dentro del centro.

"Tendremos vigilancia uniformada dentro y fuera del colegio"

"Es un riesgo, pero, dentro de todas estas circunstancias, nos ha garantizado que tendremos vigilancia uniformada dentro y fuera del colegio. Luego, el Ministerio ha lanzado un dinero extra para la vigilancia dentro del centro. Tendremos un vigilante las 24 horas, los 7 días de la semana", ha asegurado.

"El miedo es libre, pero dentro del centro escolar sus hijos van a estar seguros"

La directora recuerda que comienzan el día 8 y sostiene: "Queremos que este espacio sea seguro. Le pedimos a los padres que traigan a los niños porque en este espacio se les va a garantizar la seguridad. Los niños necesitan estar con sus amigos y desconectar de todo lo que se ha estado escuchando en casa".

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