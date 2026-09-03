Javier arrasa ante un David poco “ladrador” en AlaZ: con 23 aciertos, va a por el bote de 982.000 euros

El plan de Javier para recuperar el color naranja de Pasapalabra no ha podido salirle mejor. El concursante madrileño ha gestionado este duelo en AlaZ con inteligencia, ha alcanzado los 22 aciertos y ha esperado a que la presión acabara jugando en contra de David. Termina así una tarde que comenzó pasando por una Silla Azul “tensa de pelotas”, pero tras la que confesó que es de las que le “ponen a 100”.

El duelo ha transcurrido igualado hasta que David se ha atascado a mitad de su primera ronda. Javier ha aprovechado para coger una distancia cómoda de hasta diez letras de diferencia. Cuando ha llegado a 22 aciertos, ha preferido observar desde la barrera hasta qué punto su rival iba a dar pelea.

David, con mucho esfuerzo, ha llegado hasta las 21 letras en verde. A la desesperada, casi sin saber con qué respuesta arriesgar, ha cometido su primer fallo y el más llamativo: con la palabra “ladrador”, porque él ha dicho “ladradón”. A partir de ahí, se han sucedido los tropiezos hasta que se ha dado por vencido. Javier, liberado de la necesidad de administrar riesgos, ha podido afrontar su último turno con un único objetivo: intentar el bote de 982.000 euros. ¡Y se ha quedado muy cerca! Dale al play… ¡y compruébalo!

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