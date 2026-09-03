De pronto… ¡David Baute! El concursante hace pleno en La Pista cantando ‘Colgando en tus manos’

Hace pocos días, en un divertido test para la web por cumplir su centenario de programas en Pasapalabra, David aseguraba que en La Pista le pone a 100 “que te haga clic el cerebro y poder cantarla”. Es justo lo que le ha pasado con ‘Colgando en tus manos’.

La ha reconocido a la primera… ¡y hasta la ha cantado! “David Baute de pronto”, ha bromeado Roberto Leal. En cuanto ha terminado de sonar el primer fragmento, David ha seguido la melodía con la letra. ¡Y hasta con el acento de Carlos Baute!

Con una enorme sonrisa, ha dado el título sabía que lo que tenía en sus manos era el pleno. Hasta ha recordado que el dueto era con Marta Sánchez. “Parece un locutor de radio fórmula”, ha comentado Roberto asombrado por todos los datos que el concursante sabía. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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