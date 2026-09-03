Katy Perry alucina con el estreno de Álex Villazán en Pasapalabra: una victoria muy ‘Hot N Cold’ en La Pista

Hay dos grandes verdades del estreno de Álex Villazan en Pasapalabra: una, que ha ganado en La Pista; y dos, que le ha acompañado la suerte del principiante. Blanca Suárez podría haberse llevado la victoria de forma igual de merecida porque lo más divertido de su duelo ha sido ver cómo han intentado dar con la canción pese a no tener ni idea de la letra.

De hecho, es lo que les ha faltado a los dos invitados. Con el primer fragmento, Blanca ha demostrado que se sabía la melodía. Tenía la canción identificada y, después, Álex ha dado con la otra clave: que era una canción de Katy Perry. Como su rival, ha tratado de encontrar palabras que le dieran la victoria. “Mi inglés es muy cerrado”, ha tratado de convencer a Roberto Leal.

De tanto que lo han intentado los dos, parecía que alguno haría sonar la flauta por casualidad. Sin embargo, eso no ha pasado y el duelo se ha decidido gracias al título en español para traducirlo al inglés. Con ‘Hot N Cold’, Álex ha conseguido dos segundos para Javier y, además, firmar un gran estreno en la prueba musical. ¡Dale al play!

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