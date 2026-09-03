Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 640

Gabriel, fuera de sí ante la confesión de Begoña: “Estoy enamorada de Andrés"

El director de la fábrica y la enfermera han protagonizado una fuerte discusión que Julia ha interrumpido.

Gabriel, fuera de sí tras la confesión de Begoña: "Estoy enamorada de Andrés"

Gabriel, fuera de sí ante la confesión de Begoña: “Estoy enamorada de Andrés"

Publicidad

Después de que Beatriz le entregara las fotos comprometidas de Begoña y Andrés, Gabriel no ha dudado en encararse a su mujer: “Estoy harto de que te rías de mí”, le ha advertido mientras le ha enseñado las instantáneas.

La enfermera se ha quedado sin palabras, pero le ha aclarado que solo la estaba consolando, una respuesta que no ha agradado en absoluto al director de la fábrica, que ha comenzado una discusión que ha aumentado cuando Begoña le ha hecho una inesperada confesión: “Estoy enamorada de Andrés desde el día que lo conocí”.

Gabriel, atónito ante estas palabras, ha amenazado a Begoña con enseñarle a Valentina estas fotos y la enfermera ha estallado en cólera, ¡hasta que Julia ha interrumpido la discusión!

La pequeña, preocupada por los llantos de Juanito se ha presentado en la habitación y Begoña, avergonzada, se ha disculpado con ella: “Te prometo que no va a volver a pasar”.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gabriel, fuera de sí tras la confesión de Begoña: "Estoy enamorada de Andrés"

Gabriel, fuera de sí ante la confesión de Begoña: “Estoy enamorada de Andrés"

Tasio rompe las ilusiones de Paula al anunciar que regresa a la casa De la Reina: “No puedo cambiar mi vida”

Tasio rompe las ilusiones de Paula al anunciar que regresa a la casa De la Reina: “No puedo cambiar mi vida”

Ferit en Una nueva vida

Así ha cambiado Mert Ramazan Demir desde que se convirtió en Ferit: del comienzo de Una nueva vida a su gran final

Feride de Pecado Original regresa a Antena 3 como Sevim Tecer en El Secreto
¿Te acuerdas de ella?

Feride de Pecado Original regresa a Antena 3 como Sevim Tecer en El Secreto

Michel Noher
Gran estreno

Michel Noher presenta a Tristán en A la deriva: “Tiene un sentido de la fidelidad y de la justicia muy especial”

Ya sabemos qué nombre elegirían Ferit y Seyran para un tercer hijo: ¡su significado es precioso!
Capítulo 101

Ya sabemos qué nombre elegirían Ferit y Seyran para un tercer hijo: ¡su significado es precioso!

Ferit ha imaginado junto a Seyran cómo sería su familia con un tercer hijo y ha propuesto un nombre que ha sorprendido a Duru. La pequeña ha dejado claro que ella quiere seguir siendo la menor de la casa.

Cuatro razones para engancharte a El secreto, la nueva serie turca de Antena 3
Una historia de traición y amor

Cuatro razones para engancharte a El secreto, la nueva serie turca de Antena 3

Pasión, traición y un misterio familiar que te atrapará desde el primer minuto. Descubre por qué la nueva serie turca de Antena 3 es tan adictiva.

Así arranca Las hijas de la criada: dos mujeres se ponen de parto a la vez en el pazo Espíritu Santo

Así arranca Las hijas de la criada: dos mujeres se ponen de parto a la vez en el pazo Espíritu Santo

Cihan se despide de Mine con una dolorosa confesión: “Nunca pude corresponderle”

Cihan se despide de Mine con una dolorosa confesión: “Nunca pude corresponderle”

Una persona muy querida vuelve a la mansión Korhan para el gran final de Una nueva vida

Una persona muy querida vuelve a la mansión Korhan para el gran final de Una nueva vida

Publicidad