Gabriel, fuera de sí ante la confesión de Begoña: “Estoy enamorada de Andrés"

Después de que Beatriz le entregara las fotos comprometidas de Begoña y Andrés, Gabriel no ha dudado en encararse a su mujer: “Estoy harto de que te rías de mí”, le ha advertido mientras le ha enseñado las instantáneas.

La enfermera se ha quedado sin palabras, pero le ha aclarado que solo la estaba consolando, una respuesta que no ha agradado en absoluto al director de la fábrica, que ha comenzado una discusión que ha aumentado cuando Begoña le ha hecho una inesperada confesión: “Estoy enamorada de Andrés desde el día que lo conocí”.

Gabriel, atónito ante estas palabras, ha amenazado a Begoña con enseñarle a Valentina estas fotos y la enfermera ha estallado en cólera, ¡hasta que Julia ha interrumpido la discusión!

La pequeña, preocupada por los llantos de Juanito se ha presentado en la habitación y Begoña, avergonzada, se ha disculpado con ella: “Te prometo que no va a volver a pasar”.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas