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El Hormiguero
Tom Holland y Zendaya sorprenden al revelar su inesperada pasión por el ganchillo
Tom Holland y Zendaya contaron en El Hormiguero su afición por el croché y demostraron sus habilidades en directo.
Pablo Motos quiso conocer uno de sus hobbies más desconocidos y los actores explicaron que Zendaya había pasado horas haciendo punto, mientras Tom Holland terminó aprendiendo.
La actriz incluso dio una clase exprés al presentador en pleno plató, después de que pidiera que llevasen todo lo necesario para hacer ganchillo.
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