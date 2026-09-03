Tom Holland y Zendaya revelan su secreto para mantener los pies en el suelo pese a la fama

Pablo Motos quiso saber cuál era su fórmula para mantenerse con los pies en el suelo. Tom Holland bromeó con que el golf le ayudaba a mantener la humildad.

Después, el actor explicó que tener cerca a sus amigos y familiares era fundamental para que la fama resultara menos abrumadora.

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