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El secreto de Tom Holland y Zendaya para no dejarse arrastrar por la fama

El Hormiguero

Tom Holland y Zendaya revelan su secreto para mantener los pies en el suelo pese a la fama

Tom Holland y Zendaya explicaron en El Hormiguero cómo conseguían que la fama no les arrastrara y cuál era su particular “salvavidas mental”.

El Hormiguero
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Pablo Motos quiso saber cuál era su fórmula para mantenerse con los pies en el suelo. Tom Holland bromeó con que el golf le ayudaba a mantener la humildad.

Después, el actor explicó que tener cerca a sus amigos y familiares era fundamental para que la fama resultara menos abrumadora.

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