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El Hormiguero
Tom Holland y Zendaya revelan su secreto para mantener los pies en el suelo pese a la fama
Tom Holland y Zendaya explicaron en El Hormiguero cómo conseguían que la fama no les arrastrara y cuál era su particular “salvavidas mental”.
Pablo Motos quiso saber cuál era su fórmula para mantenerse con los pies en el suelo. Tom Holland bromeó con que el golf le ayudaba a mantener la humildad.
Después, el actor explicó que tener cerca a sus amigos y familiares era fundamental para que la fama resultara menos abrumadora.
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