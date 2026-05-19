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ELECCIONES GENERALES

Mariló Montero, sobre las decisiones de Pedro Sánchez: "Manda a sus ministros a la guillotina"

La teoría de la celebración de un 'superdomingo' electoral en mayo de 2027 es la más extendida en la mesa de debate de Espejo Público. Los tertulianos coinciden en ello, pero disienten en ideología y sobre las próximas decisiones del presidente del Gobierno. Según la periodista Pedro Sánchez sacrifica políticamente a sus ministros y al PSOE.

Mariló Montero y Susana Díaz

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Andrés Pantoja
Publicado:

La senadora del Partido Socialista, Susana Díaz, lo tiene claro. Su análisis de las elecciones de Andalucía es contundente. No le convence para nada la idea de que las próximas elecciones generales coincidan con las autonómicas en varios territorios, sin embargo con el paso del tiempo cree que esa cita con las urnas va a producirse.

"Lo habéis hecho casi toda la vida"

"Si pierden sus puestos se van al paro"

Mariló Montero

La periodista Mariló Montero asegura que el Partido Socialista ya ha hecho coincidir elecciones al Congreso, Senado, Parlamento Autonómico, y Ayuntamientos en otras ocasiones: "El socialismo es muy tendente a hacer coincidir las autonómicas con las generales. Lo habéis hecho, Susana, casi toda la vida", manifestaba Monero, que advertía una diferencia importante entre tiempos pasados y el momento actual. Apuntaba que hoy en día muchos alcaldes viven de su trabajo como tal y se extiende la teoría de que jugarse el pan puede desembocar en una rebelión interna en el Partido Socialista.

"Sánchez actúa como Robespierre"

Mariló hacía una comparación del presidente del Gobierno español con el histórico líder de la Revolución Francesa, posteriormente presidente de la Convención Nacional de Francia tras el éxito revolucionario, Maximilien Robespierre.

"Sánchez actúa como Robespierre. Robespierre cogía a todos sus acólitos y les mandaba a la guillotina", y advertía una clara similitud en el trato de Pedro Sánchez con los ministros de su gabinete: "Lo que está haciendo Pedro Sánchez es coger a todos sus ministros y mandarlos uno a uno a la guillotina. La última ha sido María Jesús Montero, que se ha ido cabizbaja por que no quiere estar en Sevilla".

Profundizaba Mariló su teoría sobre el presente y futuro de la que ha sido candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía. Según la periodista, el partido busca a la exministra un puesto fuera de España de cara al 2027 como compensación. En este curso habrá sí o sí convocatoria de elecciones generales.

La conclusión de Mariló confrontaba una vez más con Susana Díaz. Montero afirmaba que "el PSOE está muerto (...) Os tenéis que sublevar", y la senadora replicaba que no conocía lo suficiente al Partido Socialista.

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