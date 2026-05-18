Cloe deja claro a Fina que Marta y ella ahora son solo buenas amigas: “Fui incapaz de que te olvidase”

Fina ha ido a visitar la colonia para reencontrase con sus viejos compañeros y amigos.

Allí, por casualidad, se ha encontrado con Cloe y ambas han mantenido una conversación.

La fotógrafa le ha dicho a la francesa que sabe que ella y Marta tuvieron una relación y le dice que le quiere agradecer que la cuidara tanto y estuviera a su lado cuando ella no estaba.

Cloe, que al principio se siente un poco incómoda, le responde que ella no la cuidó que simplemente se enamoró de ella, pero que sabe cuál es su lugar.

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