Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 562

Cloe deja claro a Fina que Marta y ella ahora son solo buenas amigas: “Fui incapaz de que te olvidase”

La francesa y la fotógrafa mantienen esa conversación pendiente que tenían sobre Marta.

Cloe deja claro a Fina que Marta y ella ahora son solo buenas amigas: “Estaba ocupando un lugar que siempre ha sido tuyo” “Fui incapaz de que te olvidase”
  • [[LINK:INTERNO|||Article|||69fb08fd8d807700070019f9|||Cloe recibe una valiosa información sobre el paradero de Fina… ¿se lo contará a Marta?]]

Publicidad

Fina ha ido a visitar la colonia para reencontrase con sus viejos compañeros y amigos.

Allí, por casualidad, se ha encontrado con Cloe y ambas han mantenido una conversación.

La fotógrafa le ha dicho a la francesa que sabe que ella y Marta tuvieron una relación y le dice que le quiere agradecer que la cuidara tanto y estuviera a su lado cuando ella no estaba.

Cloe, que al principio se siente un poco incómoda, le responde que ella no la cuidó que simplemente se enamoró de ella, pero que sabe cuál es su lugar.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Cloe deja claro a Fina que Marta y ella ahora son solo buenas amigas: “Estaba ocupando un lugar que siempre ha sido tuyo” “Fui incapaz de que te olvidase”

Cloe deja claro a Fina que Marta y ella ahora son solo buenas amigas: “Fui incapaz de que te olvidase”

“¿Fina, eres tú?”: Claudia, emocionada al ver de nuevo a su gran amiga

“¿Fina, eres tú?”: Claudia, emocionada al ver de nuevo a su gran amiga

Candela Cruz se despide de su personaje en Sueños de libertad

Candela Cruz se despide de su personaje en Sueños de libertad: “Carmen ha tenido un desarrollo brutal”

Ferit emociona a Seyran con sus dos dibujos más personales de su historia de amor
Capítulo 86

Ferit emociona a Seyran con sus dos dibujos más personales de su historia de amor

Cihan amenaza de muerte a sus enemigos para salvar la vida de Kaya
Avance | En tierra lejana

“Acabaré con todo tu linaje”: Cihan amenaza de muerte a sus enemigos para salvar la vida de Kaya

Lucía Delgado, coordinadora de intimidad
¿Cuál es su trabajo?

Lucía Delgado, coordinadora de intimidad: “Asistimos a los actores para que todo parezca real en el sexo”

La coordinadora de intimidad de ¿A qué estás esperando? nos da las claves de su trabajo para que los actores graben las escenas de sexo. Descubre todo lo que nos ha contado.

Suna se derrumba tras descubrir que no está embarazada: “¿Y si no puedo ser madre?”
Capítulo 86

Suna se derrumba tras descubrir que no está embarazada: “¿Y si no puedo ser madre?”

Tras creer que por fin iba a ser madre, los médicos le han confirmado que no hay embarazo. La noticia la ha dejado en un estado de nervios absoluto, llegando a confesarle a Seyran su miedo a no poder quedarse embarazada.

Orhan deja plantada a Betül para pasar la noche con Gülgün

Orhan deja plantada a Betül para pasar la noche con Gülgün

“Un caballero nunca entra en la primera cita”: la inesperada reacción de Ferit a Seyran

“Un caballero nunca entra en la primera cita”: la inesperada reacción de Ferit a Seyran

¡Beso de película frente al Bósforo!: Ferit besa a Seyran tras descubrirse toda la verdad

¡Beso de película frente al Bósforo!: Ferit besa a Seyran tras descubrirse toda la verdad

Publicidad