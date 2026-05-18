¡Se declara en directo! El Hormiguero, testigo de una romántica pedida de mano

El Hormiguero se ha llenado de nostalgia y romanticismo con la sorpresa que le ha dado Jorge Salvador a Pablo Motos. Ha llevado al plató a La Mari, el amor de la infancia del presentador. Ha sido un reencuentro de lo más especial y, además, acompañado por fotografías muy antiguas de los dos.

La persona que ha proporcionado esas imágenes y que ha ayudado también al reencuentro ha sido el sobrino de Mari, que es nieto de Jesús, quien fuera profesor de Pablo. Se llama Brian, estaba entre el público y tenía su propia sorpresa preparada para todos.

Brian, en pleno directo, se ha arrodillado para declararse a su pareja, que estaba sentada a su lado. Anillo en mano, le ha pedido la mano... ¡y ella ha dado el 'sí, quiero'! Revive este romántico momento en el vídeo.

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