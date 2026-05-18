Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Sorpresa, sorpresa

¡Se declara en directo! El Hormiguero, testigo de una romántica pedida de mano

El protagonista ha sido Brian, el sobrino de La Mari, el amor de la infancia de Pablo Motos.

¡Se declara en directo! El Hormiguero, testigo de una romántica pedida de mano

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El Hormiguero se ha llenado de nostalgia y romanticismo con la sorpresa que le ha dado Jorge Salvador a Pablo Motos. Ha llevado al plató a La Mari, el amor de la infancia del presentador. Ha sido un reencuentro de lo más especial y, además, acompañado por fotografías muy antiguas de los dos.

Un reencuentro de lo más especial: Mari, el amor de la infancia de Pablo Motos, aparece en El Hormiguero

La persona que ha proporcionado esas imágenes y que ha ayudado también al reencuentro ha sido el sobrino de Mari, que es nieto de Jesús, quien fuera profesor de Pablo. Se llama Brian, estaba entre el público y tenía su propia sorpresa preparada para todos.

Brian, en pleno directo, se ha arrodillado para declararse a su pareja, que estaba sentada a su lado. Anillo en mano, le ha pedido la mano... ¡y ella ha dado el 'sí, quiero'! Revive este romántico momento en el vídeo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Vuelve a ver la entrevista completa a Roberto Leal en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Roberto Leal en El Hormiguero

Un reencuentro de lo más especial: Mari, el amor de la infancia de Pablo Motos, aparece en El Hormiguero

Un reencuentro de lo más especial: Mari, el amor de la infancia de Pablo Motos, aparece en El Hormiguero

¡Se declara en directo! El Hormiguero, testigo de una romántica pedida de mano

¡Se declara en directo! El Hormiguero, testigo de una romántica pedida de mano

La impresionante fuerza de Roberto Leal: se lleva un susto con las cañas de azúcar explosivas en El Hormiguero
Experimento

La impresionante fuerza de Roberto Leal: se lleva un susto con las cañas de azúcar explosivas en El Hormiguero

Roberto Leal acepta el desafío de El Hormiguero: el rapeo más raro de su vida
Pablo Motos le reta

Roberto Leal acepta el desafío de El Hormiguero: el rapeo más raro de su vida

¡Miguel Ángel Muñoz quemado vivo! Pablo Motos muestra imágenes en exclusiva de la próxima temporada de El Desafío
Increíble

¡Miguel Ángel Muñoz quemado vivo! Pablo Motos muestra imágenes en exclusiva de la próxima temporada de El Desafío

El presentador ha aprovechado la visita de Roberto Leal para enseñar algunas de las locuras que se vivirán en el plató de El Desafío durante la próxima temporada.

Lo nunca visto entre Javier y David en Pasapalabra
El Rosco | 18 de mayo

Lo nunca visto entre Javier y David en Pasapalabra: El Rosco se decide... ¡por los fallos!

Hay que rebuscar mucho en el archivo para encontrar una victoria con sólo 20 aciertos y, todavía más sorprendente, con tres letras en rojo.

David, imparable en el ¿Dónde Están?: “No se santigua, conecta directamente con Dios”

David, imparable en el ¿Dónde Están?: “No se santigua, conecta directamente con Dios”

El momento de tensión de Roberto Leal con una canción en La Pista

Casi se le escapa: el momento de tensión de Roberto Leal con una canción en La Pista

Javier se pasa al rock lírico con ‘The final countdown’ en Pasapalabra

Javier se pasa al rock lírico con ‘The final countdown’ en La Pista: “Te ha salido del alma”

Publicidad