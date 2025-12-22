Mariló Montero, sobre las elecciones en Extremadura: "Pedro Sánchez desprecia a España y no ha dicho ni pio de las elecciones"

Las elecciones en Extremadura han dibujado un tablero político en el que toca hablar de pactos. La líder de los populares y actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, convocaba elecciones tras sus desencuentros con sus socios de Gobierno de Vox. Guardiola comunicaba que le había sido imposible sacar adelante los presupuestos de 2026 y quería que los extremeños fueran a las urnas pidiendo la mayoría absoluta. Sin embargo, las cuentas no van a permitir a Guardiola gobernar en solitario ya que no alcanza los 33 escaños de la mayoría absoluta. Para llegar a un acuerdo tendrá que pactar con Vox de nuevo.

Lo del PSOE para formar Gobierno con Miguel Ángel Gallardo a la cabeza es una misión imposible. La formación socialista ha perdido 10 escaños desde las últimas elecciones y ni si quiera pactando con Unidas por Extremadura, que en esta cita con Extremadura ha pasado de 4 a 7 escaños, le alcanza para poder gobernar.

"Hay mucho socialista con ideología de izquierda que después han votado a Vox"

Con este panorama político la colaboradora de Espejo Público Mariló Montero analiza lo que ha podido pasar para producirse esta debacle de voto socialista. Cree que muchos de los que en esta ocasión han votado a Unidas por Extremadura han sido en otros momentos votantes del PSOE. Destaca además que ha habido otros perfiles de socialistas que aunque han querido votar a su ideología habitual que es la izquierda, han acabado también votando a Vox.

Pedro Sánchez comparecía este lunes para informar de los cambios de Gobierno que incluyen a Elma Saiz como portavoz del Gobierno y a Milagros Tolón como ministra de Educación. Mariló Montero lamenta que Sánchez no se haya referido a las elecciones en ningún momento de su discurso. "Desprecia a España y no ha dicho ni pio de las elecciones esta mañana, solamente ha hablado para anunciar lo que a él le interesaba".

Opina Mariló que lo que ha querido Sánchez es mantener a Gallardo porque lo que quiere es mantener el escaño. "Aquí tenemos un problema judicial, está señalado por el caso de colocar en una plaza pública al hermano de Pedro Sánchez y Sánchez quiere mantener a esta hombre para que la vía judicial se alargue y se prolongue". Apunta además que "según sus discursos Pedro Sánchez no tiene nada que reprocharle al PP porque siempre que habla de la derecha se dirige a Vox, porque no critica al PP; siempre es a Vox".

