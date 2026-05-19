Esta noche, Marcos Llorente estará por primera vez en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche, por primera vez, a Marcos Llorente, uno de los jugadores más destacados del fútbol español actual. El centrocampista del Atlético de Madrid visita el programa para hablar de su trayectoria deportiva, de cómo vive el fútbol de élite y de su visión sobre la salud.

Durante la entrevista, Llorente compartirá cómo es su día a día como futbolista profesional, la exigencia física y mental de competir al máximo nivel y algunas anécdotas tanto dentro como fuera del terreno de juego. Además, también habrá espacio para conocer su lado más personal en una conversación cercana y distendida.

Sobre él:

Marcos Llorente es futbolista profesional e internacional con la selección española. Tras formarse en una de las canteras más importantes del país, se ha consolidado como una pieza clave en el Atlético de Madrid gracias a su polivalencia, despliegue físico y capacidad competitiva. Su rendimiento lo ha convertido en uno de los jugadores más reconocidos del panorama futbolístico español.