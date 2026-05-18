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Vuelve a ver la entrevista completa a Roberto Leal en El Hormiguero

Una de las caras más reconocibles de la cadena lo ha pasado en grande junto a Pablo Motos y las hormigas.

Vuelve a ver la entrevista completa a Roberto Leal en El Hormiguero

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La visita de Roberto Leal a El Hormiguero ha estado marcada por la ilusión de presentar su debut literario. Entre anécdotas y confidencias, ha hablado del proceso de creación de su primera novela.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre uno de los mayores sustos que se ha dado en su vida. Tal y como ha relatado, se vio por sus propias cámaras de seguridad y creyó que alguien había entrado en su casa.

Roberto Leal

Tras esto, aprovechando que contaba con el presentador de El Desafío, Pablo Motos ha mostrado algunas imágenes de lo increíble que apunta a ser la próxima temporada del concurso en el que se han atrevido hasta a prender fuego a Miguel Ángel Muñoz.

Además, también hemos podido recordar otra de las facetas menos conocidas de Roberto: la improvisación. El invitado se ha atrevido a rapear en directo con la dificultad añadida de que debía hacerlo sobre el prospecto de una pomada para las almorranas.

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