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¿Nuevo concursante de Pasapalabra? Trancas y Barrancas enfrentan a Roberto Leal a su propio formato

Las hormigas han preparado un Rosco de lo más divertido al presentador de Pasapalabra.

¿Nuevo concursante de Pasapalabra? Trancas y Barrancas enfrentan a Roberto Leal a su propio formato

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Roberto Leal ha pisado el plató de El Hormiguero para hablar de su salto al mundo de la literatura con su primera novela. El comunicador ha compartido sus emociones y las experiencias que lo inspiraron durante la escritura.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado que contaban con la visita del presentador de Pasapalabra para someterle a un Rosco de lo más desternillante. Sin embargo, las hormigas han decidido darle un putito más de dificultad.

Roberto debía responder a las preguntas, pero con el hándicap añadido de que Trancas y Barrancas eran las que decidían si tenía que dar la respuesta correcta o no. ¡Así ha sido!

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