¿Nuevo concursante de Pasapalabra? Trancas y Barrancas enfrentan a Roberto Leal a su propio formato

Roberto Leal ha pisado el plató de El Hormiguero para hablar de su salto al mundo de la literatura con su primera novela. El comunicador ha compartido sus emociones y las experiencias que lo inspiraron durante la escritura.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado que contaban con la visita del presentador de Pasapalabra para someterle a un Rosco de lo más desternillante. Sin embargo, las hormigas han decidido darle un putito más de dificultad.

Roberto debía responder a las preguntas, pero con el hándicap añadido de que Trancas y Barrancas eran las que decidían si tenía que dar la respuesta correcta o no. ¡Así ha sido!

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