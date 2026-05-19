"Si no te llamas Shakira y tienes un músculo financiero, es imposible": la cantante gana a Hacienda

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Shakira en una batalla legal contra la Agencia Tributaria por el ejercicio del año 2011 que se prolongaba ya desde hacía ocho años. Por este mismo motivo, Hacienda le tiene que devolver 60 millones de euros, una cantidad que equivale a la retenida durante todo este tiempo, más intereses y costas.

Un dato a resaltar que hemos podido contrastar desde 'Más Espejo' es que la cantante no ha ganado totalmente, ya que sí que estuvo condenada por los ejercicios del 2012 y 2014, por los que se le pedían 3 años de prisión y 7,3 millones de euros, los cuales ya pagó.

Frente a esto, Susanna Griso ha querido puntualizar: "Ella ante la amenaza de cárcel decidió conformar en el último momento". Algo que refuerza la periodista Pilar Velasco, añadiendo que "no hay seres de luz tributarios en estos procesos".

"Echarle un pulso a Hacienda"

La batalla actual, referida al 2011, según apunta la periodista Gema López, la ha ganado porque la artista puede acreditar todo el tiempo que estuvo fuera de España a causa de la gira. "Ella tenia muy cogidos por los pelos cuantos días había pasado en España", añadía.

Por este motivo, Shakira no estaba obligada a tributar aquí, dado que no está acreditadasu permanencia de forma continuada durante los 183 días que esgrimía la Agencia Tributaria.

"Si no te llamas Shakira o no te llamas Xavi alonso, echarle un pulso como el que le ha echado -la artista- a Hacienda es imposible", defendía el colaborador Cristóbal Soria. "Hay que tener un músculo y una fuerza financiera para poderte sentar a mirar a los ojos a Hacienda", concluía al respecto.

A pesar de esta victoria, Isabel Rábago que ha analizado detenidamente la sentencia, ha cuestionado que "esto acabe aquí". La periodista y abogada considera que "la abogacía del Estado va a recurrir la sentencia de tasación ante el Tribunal Supremo".

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