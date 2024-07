Un magistrado anticipa lo que puede pasar en la declaración de Pedro Sánchez: "No le queda más remetido que declarar"

Será a las 11:00 horas de este martes cuando el juez a cargo del caso contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, se desplace hasta el Palacio de la Moncloa, para tomar declaración el presidente del gobierno.

Se trata de un suceso sin precedentes, ya que será la primera vez que el jefe del ejecutivo español en ejercicio tenga que declarar como testigo desde la sede la presidencia. No está claro en qué parte de la Moncloa se llevará a cabo, aunque sí ha trascendido que se ha habilitado un sistema de grabación, de acuerdo con lo ordenado el juez Juan Carlos Peinado en una providencia el pasado 19 de julio.

Junto al magistrado, también está previsto que se desplacen el fiscal y las defensas de los tres investigados, es decir, Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés, y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache así como la abogada de Vox, Marta Castro, en representación de las acusaciones populares. La causa se encuentra abierta por un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

"Un espectáculo inédito"

Con el fin de entender algo mejor qué puede suceder durante la declaración, Espejo Público ha contactado con el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, quien ha comenzado la entrevista destacando el hecho de que vayamos "a asistir a un espectáculo inédito en la historia procesal española y además a un verdadero fraude de ley".

Martín Pallín explica que el juez Juan Carlos Peinado "ha desdoblado la personalidad, y eso no está en ningún artículo de la ley de enjuiciamiento criminal". El magistrado profundiza en la misma, afirmando: "Tenemos muchísimos de senadores y diputados que han sido incluso condenados por delitos contra la seguridad del tráfico, y a nadie se ha ocurrido decir" que este es un ciudadano común, en lugar de un senador, ejemplifica: "No se puede hacer eso, ese senador, pues tiene que ser investigado por las mismas razones que establece la ley".

Sobre la decisión no respondida de la fiscalía para recurrir la citación de Sánchez, Martín Pallín asegura: "Yo creo que efectivamente no le queda más remedio que declarar. Ahora lo que también ha hecho el juez ha sido trasladar el juzgado, no trasladarse él, como dice la ley de enjuiciamiento crimina".

José Antonio Martín Pallín valora la investigación de Peinado, aseverando que se encuentra "dirigida única y exclusivamente a alimentar el discurso político (...) después respecto a la actitud que adopta el presidente del gobierno, está claro que no puede declarar contra su esposa", explica. Por último, el magistrado emérito muestra sus dudas con respecto la cátedra "de mecenazgo" dirigida por Begoña Gómez: "Creo que la (Universidad) Complutense debería meditar sobre la posibilidad de que subsista, pero hay muchísimas..."

Pallín ha concluido su intervención anticipando que a esta mañana se podría producir otra imagen inédita: "El señor Peinado ha mostrado una cierta prevención frente al presidente del Gobierno, al enviar insólitamente a la policía judicial, que tiene que ir armada, y que, por tanto, va a entrar en el palacio de la presidencia del gobierno armado, y esto no tiene precedente, eso demuestra que ya tiene una predisposición (...) espero que hoy no vaya acompañado de la policía judicial, porque esto sí sería inédito", finaliza.

