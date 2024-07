¿Pedro Sánchez puede no declarar o acabar imputado?

Hay muchas preguntas sobre la mesa en relación a la declaración de Pedro Sánchez mañana en el Palacio de La Moncloa. ¿Puede el presidente ausentarse mañana? "Creo que no puede negarse a colaborar con la justicia. Es un deber de los testigos de comparecer en los juzgados y declarar" nos dice Ignacio González Vega, miembro de Jueces para la Democracia.

¿Y puede negarse a declarar? José Antonio Ballestero, vocal saliente del CGPJ asegura que "Sánchez puede no declarar pero tendrá que explicar con claridad por que no declara. Tiene una dispensa. Si cree que puede comprometer a su esposa" González Vega añade que es muy habitual "Lo vemos con frecuencia en asuntos de violencia domestica. con testigos que son hijos o padres de los acusados. En este caso la investigada es la mujer. Eso no quiere decir que sea el motivo por el que no puede declarar por escrito"

¿Sánchez podrá ser imputado?

José Antonio Ballestero nos dice: "Hay premisas a tener en cuenta. Lo primero es que no conocemos los hechos. Por eso ahora nos apoyamos en hipótesis. Hay que confiar en la justicia. Es independiente. Sometido solo al principio de legalidad. Son grandes especialistas en derecho. Luego hay que ver su posición en un proceso concreto, la de imparcialidad. Si se presenta una querella solo puede admitirla o no. Ahora nos movemos en conjeturas e hipótesis. Puede llegar el sobreseimiento o seguir adelante. No hay más. El juez debería haber admitido la declaración por escrito Parece que hay varios imputados". Y reitera: "Hay que confiar en la justicia".

Asegura Ignacio González Vega: "Es un deber de los testigos de comparecer en los juzgados y declarar". El experto echa en falta más recursos garantistas en el proceso. "Presumo que las actuaciones del juez están ajustadas a la ley pero hecho en falta la vía de recursos que refuerzan las garantías en el sistema de justicia penal. Si se pone en duda la actuación de un juez se tiene derecho a una apelación ante la audiencia provincial que por 3 jueces se verifica si la actuación del juez está o no ajustada a derecho. En este caso dada la celeridad con la que se están llevando a acabo las actuaciones sumariales deja sin efecto ese derecho a recurso de todo justiciable".