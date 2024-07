¿Tiene obligación Pedro Sánchez de declarar en el caso que investiga a su mujer?

Pedro Sánchez está llamado a declarar como testigo de un "tráfico de influencias en cadena". Así lo refleja el juez Peinado en su providencia, en la que considera "conveniente, útil y pertinente recibir la declaración del presidente del gobierno" No como presidente, sino como marido de la investigada Begoña Gómez. Será el próximo 30 de julio a las once de la mañana y el juez se trasladará a Moncloa para tomarle allí declaración. La fiscalía de Madrid y la defensa de Begoña Gómez han recurrido la decisión del juez de tomar declaración al presidente del Gobierno y piden que anule la citación.

Lo que marca la Ley

La clave está en si Sánchez puede negarse a declarar, según la Ley de enjuiciamiento criminal, en el artículo 412, se establece que el presidente y miembros del gobierno están exentos de acudir al juzgado, pero no de declarar ante el juez. La ley marca que se tomará declaración en su domicilio o despacho oficial, en este c aso la residencia es la Moncloa. En otro de los artículos, el 416, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que están dispensados de la obligación de declarar los parientes del procesado, entre ellos su cónyuge y bajo este supuesto Pedro Sánchez podría no declarar en el caso que investiga a su mujer.

Los expertos analizan la citación

En "Espejo Público" hablamos con José María Fuster-Fabra, abogado experto en Derecho Procesal, explica que Sánchez puede acogerse a su derecho a no declarar como testigo por su relación matrimonial como Begoña. lo que también hay que aclarar es que si se decide a declarar. Como testigo está obligado a decir la verdad, lo que no puede es declarar y no decir la verdad y tendría que contestar a todas las partes, a la defensa, al juez y a las acusaciones. Según el abogado Fuster-Fabra "es una decisión personal de Sánchez que debería coordinar con la defensa de su esposa".

Sobre la instrucción del juez Peinado que ha sido muy cuestionada en algunos ámbitos Fuster aclara que "cada juez instructor tiene su propia manera personal de instruir, cada juez instruye de la manera que considera mejor y el límite está en la prevaricación y nadie ha presentado una querella por prevaricación. Cada juez puede instruir de la manera en que entienda conveniente si no se salta el límite de la legalidad. Podrá gustar más o gustar menos, y a lo que estamos acostumbrados en casos mediáticos la crítica periodística o política está en función de si gusta lo que hace o decide el juez." Hay la posibilidad de establecer un recurso por la parte procesal que se ve afectada.

¿Qué dicen los magistrados?

Desde Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, magistrado y miembro de la asociación cree que "lo que se tiene que investigar es si las conductas atribuidas a Begoña Gómez son constitutivas de delito, no hablamos de reproches ético o moral sino de conductas que sean un delito. Yo no comparto que el juez pueda hacer lo que considere como instructor, no es verdad" y añade que "los jueces tienen que investigar los hechos guiados por la ley y se regulan los medios de prueba con unos criterios que se establecen e la ley".

La primera cuestión, analiza el magistrado González Vega, es si es pertinente la comparecencia y según él "si lo dice el juez lo será", y sobre qué puede aportar un testigo a la causa. En este caso la comparecencia de Sánchez al ser presidente le exime de comparecer ante el juzgado. Para el magistrado González Vega "resulta contradictorio que se impute a Begoña por tráfico de influencias y el presidente del Gobierno no tenga que declarar por su conocimiento de los hecho como presidente, es un poco llamativo".

Declaración en Moncloa

La declaración del próximo 30 de julio de Pedro Sánchez será en la Moncloa y el juez ha pedido que se dispongan los medios técnicos para que quede grabada. La instalación de los micrófonos y las cámaras en Moncloa está prevista un día antes de la declaración y para Ignacio González Vega "resulta llamativo que la citación de Begoña se hace unos días antes de unas elecciones, la citación cómo testigo a Sánchez se hace con una antelación de cuatro días, llama la atención".

Sobre la cacería al juez Peinado el magistrado cree que "las declaraciones del ministro de justicia y de los responsables políticos son declaraciones desafortunadas porque hay que respetar las decisiones judiciales" a esto añade que todas las actuaciones judiciales pueden ser objeto de crítica pero no parece lo más adecuado que esas críticas vengan de los responsables políticos".