Declaración Pedro Sánchez en directo: última hora del caso que investiga a Begoña Gómez

Begoña Gómez ya se acogió a su derecho a no declarar cuando fue citada en los juzgados por el caso que se le investiga.

La incógnita está ahora en si el presidente Pedro Sánchez se acogerá o no a ese derecho de no declarar. Desde el Gobierno no se ha avanzado cuál es la intención del jefe del Ejecutivo, aunque él en la carta remitida al juez indicó su deseo de "colaborar" con la Justicia.

Para las 13:00 horas, el PSOE ha convocado una reunión de su Comisión Ejecutiva Federal. Fuentes de Ferraz no concretaron el orden del día ni si Sánchez presidirá esta reunión. Por lo que sigue sin despejarse la incógnita de qué hará el socialista.