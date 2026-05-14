¿Qué o quién impide dimitir a Marlaska según Marcos De Quinto: "El narcotráfico esta sentado en el Consejo de Ministros"

El reciente abucheo a Marlaska durante un acto de jura de bandera en Baeza (Jaén) ha llevado a Marcos de Quinto, empresario y colaborador habitual del programa, a sacar a relucir su hipótesis sobre por que no dimite el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El empresario señala como responsable al rey Mohamed VI, de Marruecos, y a la trama Pegasus. "Resulta que aquellas personas que estaban metidas en el caso son personas que a Marruecos no le interesa que dejen su cargo de poder", explica.

"Espiados y extorsionados por Marruecos"

Recordemos que el caso de espionaje, del que el Gobierno estatal informó en mayo de 2022, afectaba a los móviles del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles y Marlaska, entre otros.

De Quinto atribuye a todos ellos el cierre de OCON-Sur, la unidad de elite contra el narcotráfico que se desmanteló en 2022 en el marco de una reorganización interna del dispositivo. Asimismo, suscribe unas palabras del presidente de El Salvador, Nayib Bukele: "Cuando un gobierno soberano no puede acabar con el narcotráfico es porque el narcotráfico esta sentado en el Consejo de Ministros".

En este marco y sosteniendo estas acusaciones en las que alude directamente a la extorsión de dichos políticos, el colaborador añade que esta hipótesis también puede explicar la falta de recursos de la Guardia Civil.

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