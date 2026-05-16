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Gala 5 | Clasificación

María Parrado recupera el liderato de la clasificación general tras la quinta gala de Tu cara me suena

Gracias a la buena puntuación cosechada en esta gala, la gaditana consigue recuperar el primer puesto en el ranking general.

María Parrado recupera el liderato de la clasificación general tras la quinta gala de Tu cara me suena

María Parrado recupera el liderato de la clasificación general tras la quinta gala de Tu cara me suena

  • Cristina Castaño gana la quinta gala de Tu cara me suena como Rigoberta Bandini

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Patri Bea
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La victoria de Cristina Castaño en la quinta gala de Tu cara me suena 13 le ha permitido mantener su tercera plaza en la clasificación general con 96 puntos, pero también recortar distancia con las dos personas que ocupan las dos primeras posiciones.

María Parrado recupera el liderato tras las notas cosechadas esta noche y se mantiene con 102 puntos a tan solo uno de distancia de J Kbello. Paula Koops ocupa ahora la cuarta plaza con 84 puntos y Martín Savi la quinta con 82.

Sole Giménez se encuentra en la sexta posición con 79 puntos, seguida de Jesulín de Ubrique con 69, de Aníbal Gómez con 58 y de Leonor Lavado con 49. ¡Pero todavía queda mucha edición por delante!

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