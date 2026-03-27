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Gurpegui sobre el retraso del ultimátum de Trump: "Está ganando más tiempo para negociar que para desplazar tropas"

Una encuesta de la cadena Fox muestra que solo 3 de cada 10 estadounidenses apoyan la guerra.

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Más de la mitad de los estadounidenses suspenden lo que lleva de mandato de Trump y no aprueban la guerra en Irán | Antena3 Noticias

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En un día se cumple un mes desde que Estados Unidos e Israel comenzaron su ofensiva en Irán. Desde entonces alrededor de unas 3.000 personas han fallecido en territorio iraní. El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a ampliar el ultimátum para destruir plantas energéticas en Irán.

Sobre este último movimiento del republicano cree que se debe a que "están negociando". No es fácil que ampos países lleguen a un acuerdo, ya que las solicitudes "están muy enfrentadas" y "hay algunas difíciles de aceptar por uno y otro bando".

Entre ellas se encuentra reconocer la soberanía de Ormuz por parte de Irán. El profesor duda en que "EE..UU lo haga". Al igual que por parte estadounidense "con el desarrollo nuclear de Irán". Es por ello por lo que piensa que "se está negociando indirectamente".

Lo que cree que están haciendo es "ganar más tiempo, más para negociar que para desplazar tropas porque sigo mostrándome incrédulo ante el despliegue de tropas en tierra, a no ser que sea una acción muy concreta, definida y controlada".

Gurpegui considera que están "jugando un poco a la zanahoria y el palo": "La zanahoria está en las conversaciones y el palo, al mismo tiempo, es lo que un poco le muestra con este envío de tropas". Y matiza que "estos son marines, no son tropas de acción rápida como fueron las que mandó los paracaidistas hace poco. Es un tipo de tropas distinto".

Un 58% no aprueba la guerra

Sin embargo, la guerra no gusta en su país. Según la cadena Fox, la popularidad del republicano ha bajado. El director del instituto Franklin- UAH, José Antonio Gurpegui, detalla que se encuentra en el 43%, y eso que "es la cadena que más le da": "Normalmente se está movimiento entre el 37 y 40%".

Pero no es un dato puntual porque continúan descendiendo. Expone que "desde el comienzo del conflicto, su popularidad ha caído, según la casa de encuestas, entre el 16 y el 20%". Ahora bien, la mayoría de ciudadanos estadounidenses (58%) no está de acuerdo con la guerra que ha iniciado su presidente.

Mientras que 3 de cada 10 apoyan el conflicto. Es decir, solo un 30% "creen que esta guerra es buena y apoyan sin fisuras a lo que está haciendo su presidente". "Un porcentaje muy bajo", argumenta Gurpegui, si se compara "con quienes desaprueban radicalmente esta guerra". En cuanto al tiempo que lleva de mandato, desde el 20 de enero de 2025, 6 de cada 10 estadounidenses lo suspenden.

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