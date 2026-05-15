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Gala 5 | Actuación

¡Y se formó ‘La gozadera’! Martín Savi revoluciona el plató como Marc Anthony con Gente de Zona

El argentino ha actuado muy bien acompañado en esta quinta gala de Tu cara me suena y ha puesto a todo el público a bailar.

Martín Savi revoluciona el plató como Marc Anthony con Gente de Zona

¡Y se formó ‘La gozadera’! Martín Savi revoluciona el plató como Marc Anthony con Gente de Zona

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Patri Bea
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Martín Savi está siendo uno de los concursantes que más está evolucionando semana a semana en Tu cara me suena. El argentino se siente cada día más a gusto sobre el escenario y así lo ha demostrado con Maroon 5 la semana pasada.

¡Puro pop! Martín Savi se transforma en Maroon 5 con 'This Love'

Esta semana, el pulsador ha querido que Martín Savi actúe acompañado y gracias a la casilla ‘Original y copia’, el argentino ha podido deleitarnos con un tema que acumula miles de millones de reproducciones en las plataformas digitales con Gente de Zona: ¡La gozadera’.

Los tres artistas han aparecido en el escenario con una actitud muy positiva y fiestera y enseguida han puesto a bailar tanto al público como al jurado. ¿Quién se puede resistir a bailar este temazo?

Martín se ha mostrado muy a gusto con la canción y con los artistas invitados y los tres han protagonizado una de las actuaciones más movidas de la quinta gala. ¡Revívela al completo en el vídeo de arriba!

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