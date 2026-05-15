¡Y se formó ‘La gozadera’! Martín Savi revoluciona el plató como Marc Anthony con Gente de Zona

Martín Savi está siendo uno de los concursantes que más está evolucionando semana a semana en Tu cara me suena. El argentino se siente cada día más a gusto sobre el escenario y así lo ha demostrado con Maroon 5 la semana pasada.

Esta semana, el pulsador ha querido que Martín Savi actúe acompañado y gracias a la casilla ‘Original y copia’, el argentino ha podido deleitarnos con un tema que acumula miles de millones de reproducciones en las plataformas digitales con Gente de Zona: ¡La gozadera’.

Los tres artistas han aparecido en el escenario con una actitud muy positiva y fiestera y enseguida han puesto a bailar tanto al público como al jurado. ¿Quién se puede resistir a bailar este temazo?

Martín se ha mostrado muy a gusto con la canción y con los artistas invitados y los tres han protagonizado una de las actuaciones más movidas de la quinta gala. ¡Revívela al completo en el vídeo de arriba!

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