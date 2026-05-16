‘Erotika’ y fanática: el espíritu de Nathy Peluso posee a Paula Koops en Tu cara me suena

Paula Koops fue muy feliz la semana pasada al cumplir su sueño de convertirse en Hannah Montana. La cantante nos confesó que la serie fue toda una revelación para ella en su infancia y le motivó a luchar por su sueño de ser artista.

El pulsador ha querido que Paula vuelva a imitar a una mujer que se ha convertido en el referente de mucha gente, una cantante argentina que ha revolucionado la música de los últimos años: Nathy Peluso.

Paula Koops ha sacado su lado más sensual y explosivo para interpretar el tema ‘Erotika’. Ha comenzado bailando sola en mitad del plató y ha continuado con su sensual coreografía con Marc Montojo, uno de los bailarines del programa.

El jurado no ha podido dejar de mirarla con asombro durante toda la actuación y han aplaudido que esté mostrando todas sus facetas en su participación en el programa. ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas