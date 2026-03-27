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Las imágenes de Sánchez jugando al ajedrez que provocó el retraso de su comparecencia para anunciar cambios en el Gobierno

Las imágenes en primicia de Antena 3 Noticias muestran al ajedrez en el barrio de Malasaña en Madrid.

Pedro Sánchez jugando al ajedrez

Las imágenes de Sánchez jugando al ajedrez que provocaron el retraso de su comparecencia para anunciar cambios en el Gobierno | Antena 3 Noticias

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Luis Alcantud
Publicado:

La comparecencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez para anunciar los cambios en el Gobierno se retrasó un cuarto de hora. El motivo fue que el jefe del Ejecutivo se encontraba minutos antes jugando al ajedrez en el barrio de Malasaña en Madrid. Y la partida se alargó. Así queda reflejado en imágenes en primicia de Antena 3 Noticias.

Sánchez nombró a Carlos Cuerpo vicepresidente primero del Gobierno tras la marcha de María Jesús Montero como candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía. Nombró también a Arcadi España como nuevo ministro de Economía.

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