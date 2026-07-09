TRUMPISMO
Lucrecia Aldao, trumpista, ataca a Espejo Público por los cambios radicales de Trump: "¡No os enteráis de nada!"
La ciudadana estadounidense residente en España considera estar mejor informada que todos los presentes en el plató del programa. El repentino giro de 180 grados de Donald Trump con España no la sorprende.
- El repaso de Javier Caraballo al "payaso atracador" Donald Trump: "Capaz de destruir el orden internacional"
- El 'hachazo' de Donald Trump a España en la Cumbre de la OTAN: "Es un discurso temerario y fruto de un calentón"
- De ser "mala gente", a haberse "redimido y ser muy generosa", así cambia de opinión Trump sobre España en horas
Publicidad
La reunión mantenida entre Pedro Sánchez y Donald Trump en el marco de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara ha servido para que el presidente de EEUU de un giro radical en su discurso a la hora de referirse a España. En un nuevo episodio de cambio de parecer, Trump ha pasado de hablar de "un caso perdido" o "mala gente", a apreciar a España como "cumplidora" y "muy generosa".
Lucrecia Aldao, seguidora a ultranza del mandatario estadounidense y vieja conocida de Espejo Público, invita a refelxionar sobre lo que pudo ocurrir de puertas para dentro de esa reunión entre ambos presidentes para que se produjera el sorprendente cambio: "Lo que habrán hablado y no nos han dicho (...) El problema de Sánchez es que es un mentiroso (...) Sánchez no lo quiere decir",
"A la ignorancia le llaman sentido del humor"
Entraba en escena el periodista y escritor Ángel Antonio Herrera cuando Lucrecia afirmaba que en la administración de Trump "lo saben todo" y Susanna Griso recordaba que situó a España entre los países llamados BRICS. La trumpista achacaba ese episodio al sentido del humor del norteamericano.
Hacía un repaso Herrera a las políticas de Trump y sus arrebatos, criticándole a él y a su fiel seguidora, que lucía la gorra con el conocido eslogan del trumpismo: "A la ignorancia le llaman sentido del humor", decía Herrera.
Interrumpía Lucrecia, que se iba encendiendo hasta decir: "Es que vosotros... ¡No os enteráis de nada!", exclamaba antes de acusar de fomentar el odio y de "malinformar a la gente".
"¡Lo que pasa es que os tenéis que informar! (...) ¡Informaros! ¡Informaros! (...) Lo que pasa es que estáis dolidos, lo entiendo", concluía la convencida trumpista.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Del estreno de la infanta Sofía al de Leonor, la reina Letizia y doña Sofía: así han evolucionado sus primeros discursos
- 'DMOCRACIA', la marca de ropa del Gobierno que abre el debate sobre el gasto público: "15 millones de euros me parece muy poco dinero"
- José Peláez se emociona al leer la carta a la hija del bodeguero fallecido en un accidente junto a su familia: "Es importante que no crezca creyéndose una víctima"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.
Publicidad