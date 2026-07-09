Del estreno de la infanta Sofía al de Leonor, la reina Letizia y doña Sofía: así han evolucionado sus primeros discursos

El debut de la infanta Sofía ante el atril ha servido para analizar cómo han evolucionado los discursos de las mujeres de la Familia Real. Los colaboradores de Espejo Público aseguran que la benjamina de los Reyes ha dado un paso importante en su exposición pública y comparan su estreno con los primeros discursos de la princesa Leonor, la reina Letizia y la reina Sofía. Aunque destacan que cada una afrontó circunstancias diferentes, coinciden en que la experiencia ha marcado la evolución de todas ellas.

"Sofía da un paso adelante tras una infancia muy protegida"

Durante la tertulia, los colaboradores afirman que la infanta Sofía ha experimentado un cambio evidente en los últimos meses y recuerdan que tanto ella como Leonor han permanecido muy protegidas durante su infancia. Además, aseguran que la reina Letizia siempre quiso preservar a sus hijas de una sobreexposición mediática, una decisión que, según dicen, estuvo influida por la experiencia de Felipe VI.

"La experiencia convierte los nervios en seguridad"

Al recordar los primeros discursos de la reina Letizia y la reina Sofía, los tertulianos coinciden en que ambas han evolucionado notablemente con el paso de los años. En el caso de Letizia, aseguran que ha ganado seguridad hasta el punto de memorizar sus intervenciones y apenas recurrir al papel.

Además, afirman que sus discursos destacan por las referencias culturales y literarias, fruto, dicen, de un trabajo de preparación muy exhaustivo. Sobre la reina Sofía, los colaboradores explican que en sus primeras intervenciones se percibía cierta incomodidad al expresarse en español, un idioma que aprendió más tarde. Sin embargo, aseguran que siempre ha demostrado una gran profesionalidad en el desempeño de sus funciones institucionales, pese a las dificultades iniciales.

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