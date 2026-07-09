¡Resuelto en 2 segundos! Natalia se marca un magnífico panel en la gran final y se va a casa con 4.775 euros

Patricia ha sido quien ha caído en el bote y se ha llevado 2.725 euros, quedándose solo a 50 euros de robarle el puesto a Natalia. Pero finalmente la concursante del atril azul se ha enfrentado al panel final de La ruleta de la suerte y lo ha hecho ¡muy, pero que muy bien!

Con la pista “tres del calzado veraniego” y con una propuesta de letras bastante buena, la concursante lo ha tenido demasiado claro. ¡Clarísimo! Ha dicho los adjetivos seguidos y sin dudar. ¡Y en solo dos segundos! “Jo, ¡qué bien lo has hecho!”, le ha dicho Jorge Fernández que le ha abrazado emocionado.

Natalia se ha puesto muy contenta y aunque se ha quedado muy lejos del coche, ha podido sumar otros 2.000 euros. La concursante se va directa a México con 4.775 eurazos, ¡a disfrutar! Revive el momentazo en el vídeo.

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