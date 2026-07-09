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MEJORES MOMENTOS | 9 JULIO

¡Un panel lleno de sorpresas! A Patricia le sale muy cara la vitamina D y Natalia se lleva 2.775 euros

Por una letra Patricia ha perdido los 1.900 euros que le había robado a su compañera. Sin embargo, el turno ha vuelto a Natalia, que ha respondido con una jugada impecable.

¡Un panel lleno de sorpresas! A Patricia le sale muy cara la vitamina D y Natalia se lleva 2.775 euros

¡Un panel lleno de sorpresas! A Patricia le sale muy cara la vitamina D y Natalia se lleva 2.775 euros

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Marta Jorge
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Tras la quiebra de Markel, le ha llegado el turno a Patricia que tenía un me lo quedo muy oportuno, ya que su compañera Natalia había perdido el turno con un marcador de 1.900 euros. La concursante de La ruleta de la suerte ni lo ha dudado, se ha quedado con el dinero de su compañera y con el gajo de la ayuda final, que ha vuelto a su atril después de perderlo.

Además, la concursante ha caído en el gajo de verano 300 y con las tres ‘T’ que han salido, ha sumado 2.800 euros. Todo iba de maravilla, parecía evidente que esta iba a ser la gran jugada de la concursante, así que, se ha decidido a resolver el panel. Pero… le ha salido muy caro equivocarse de vitamina. “¡No!”, ha gritado Patricia al darse cuenta del pequeño fallo que le ha hecho perder una oportunidad buenísima. ¡Qué pena!

Pero parece que la cosa iba de momentos inesperados… El turno ha vuelto a Natalia, que se ha propuesto caer en el gajo de los 1.000 por segunda vez. Y… ¡la tirada ha sido perfecta! Todos se han quedado impresionados con su buena puntería. Además, ha tenido la suerte de que la letra ‘D’ estaba dos veces, así que, se ha colocado con 2.000 euros en su panel y ha recuperado todo el dinero que le había quitado Patricia. El presentador no ha podido evitar mostrarse impresionado: “¡Qué tirada más buena has hecho!”, le ha repetido Jorge Fernández. ¡Dale al play!

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