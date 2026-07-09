José Peláez se emociona al leer la carta a la hija del bodeguero fallecido en un accidente junto a su familia: "Es importante que no crezca creyéndose una víctima"

El bodeguero Iván Sanz, su mujer y dos de sus hijos de 14 y 17 años perdieron la vida el pasado domingo 5 de julio en un accidente de tráfico en el punto kilométrico 83 de la A-67, a la altura Herrera de Pisuerga, en Palencia. Las cámaras de videovigilancia instaladas en el lugar donde se produjo el siniestro captaron el vehículo que conducía el bodeguero circulando a velocidad normal justo antes del accidente.

El vehículo se desvió primero hacia su lado derecho con un volantazo hacia el otro después que precedió a varias vueltas de campana. Las pesquisas contemplan como principal hipótesis del accidente la somnolencia o una distracción al volante del conductor.

"Estas son las noticias que no quieres comentar nunca"

El periodista y colaborador de Espejo Público José Peláez era amigo personal de la familia fallecida y ha querido dedicarle unas palabras a la hija de 9 años del bodeguero, la única que sobrevivió al accidente. Unas palabras llenas de esperanza en las que quiere transmitirle ganas de vivir y donde le enumera la cantidad de episodios felices que le quedan por disfrutar. "Lo harás todo con la fuerza que te da haber aprendido que desde el cielo ellos te siguen mirando".

Peláez no ha podido evitar emocionarse hasta las lágrimas. "Estas son las noticias que no quieres comentar nunca, que se ha muerto un amigo y toda su familia, es algo muy duro. Es muy difícil hacer un obituario de un amigo y más cuando han muerto cuatro", lamentaba visiblemente emocionado.

"Esa niña es una afortunada y por lo menos debe saberlo"

"Es importante que la niña no crezca creyéndose una víctima porque no lo es. Es una cosa muy dura, pero es una superviviente y es una elegida. Yo sé que es muy duro creer que una niña que ha perdido a toda su familia pueda ser una afortunada pero lo es y creo que debe por lo menos saberlo", determinaba.

Gema López se ha emocionado especialmente al escuchar esta carta. Recientemente contaba que había pedido a su padre también en un accidente de tráfico cuando él no había cumplido ni 40 años". Le recomendaba que hablará a la niña de sus padres durante toda su vida. "Vivir con un recuerdo positivo Peláez es tan sano... el poder hablarlo, el que no sea un tema tabú...". Contaba que en su experiencia cuando alguien le había hablado bien de su padre aquello le había hecho más fuerte.

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