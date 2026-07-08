Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia y Miguel, más cerca que nunca tras su cita en el cine... ¿habrá beso?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Tasio estará muy preocupado por Paula. El joven le asegurará a la joven que va a reubicarla en otro puesto de trabajo ya que no quiere que su salud empeore.

El hijo de Damián se lo dirá a Marta y ella le dirá que podría empezar a trabajar en la tienda porque Claudia y Valentina necesitan un refuerzo. Pero, ¿cómo reaccionará ella cuando descubra que esa chica es Paula?

Por otro lado, Pablo hablará con Marisol y le pedirá que se marche de Toledo. ¿Qué hará ella?

Marta y Fina, tras un tiempo distanciadas, por fin quedarán para hablarlo todo. ¿Solucionarán sus problemas?

Por otro lado, Mabel insistirá en dar un paso más con Salva, pero él seguirá resistiéndose. La hija de Pablo y Nieves le dirá a su novio que le explique por qué no quiere intimar con ella.

Y Claudia y Miguel tendrán una nueva cita. Esta vez en el cine y a la vuelta…¡estarán a punto de besarse! ¿Qué pasará?

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