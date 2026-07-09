¡20.000 euros o nada! Manel Fuentes, ante la arriesgada apuesta de Begoña: “Yo más no puedo hacer”

El final de Begoña en ¡Salta! ha sido como su apuesta por ‘El jardín de las delicias’: entre el cielo y el infierno. La concursante se lo ha jugado en un todo, que valía 20.000 euros, o nada al decidir seguir jugando cuando podría haberse plantado con 5.000 euros.

De hecho, la afirmación sobre la famosa pintura iba a ser su primer salto. Sin embargo, le han empezado a entrar las dudas: ¿el panel derecho representa el infierno? Finalmente, su primera apuesta ha sido que el cerebro humano no duele. Ha acertado… y ido a por más, porque ha vuelto a confiar en su pálpito inicial.

Begoña se encontraba ante la delicia de ganar 20.000 euros o el infierno de perderlo todo. Manel, tras tantos tumbos, le ha comentado: “Yo más no puedo hacer”. ¡Descubre el desenlace en el vídeo!

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