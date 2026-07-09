El repaso de Javier Caraballo al "payaso atracador" Donald Trump: "Capaz de destruir el orden internacional"

En un nuevo giro propio de alguien que sufre de bipolaridad, Donald Trump ha pasado en apenas 24 horas de referirse a España como un "caso perdido" y "mala gente", a reconocerla como "muy generosa" y "cumplidora".

Javier Caraballo considera que todas estas demostraciones de arrogancia, con amenazas, insultos, etc; funcionan como una cortina de humo que distrae de sus tejemanejes económicos, y que le han valido ya varias acusaciones de manipulación de los mercados. Ponía el periodista el ejemplo de los beneficios obtenidos por el presidente de EEUU con las criptodivisas: "Ha ganado 1.400 millones de dólares en criptomonedas, un negocio que él favorece".

"Es un tipo que se está forrando"

Utilizando anuncios públicos, generalmente a través de sus redes sociales, Trump ha propiciado en varias ocasiones vertiginosas subidas y bajadas de distintos activos económicos. Su hijo Baron Trump también habría ganado una insultante millonada a costa de las fluctuaciones del precio del petróleo, en una montaña rusa constante desde que los conflictos en oriente medio se reavivaran. Ahora una vez más con los últimos ataques del Ejército de EEUU a Irán.

"Desde hace tiempo empiezo a contemplar a Donald Trump como el payaso atracador. Le prestamos atención a todas las barbaridades que hace mañana tarde y noche, y no nos damos cuenta que es un tipo que se está forrando", aseguraba.

Caraballo da por sentado algo que para muchos es también una evidencia. El mandatario estadounidense estaría aprovechando su sillón del Despacho Oval de la Casa Blanca para jugar con información privilegiada, o influir deliberadamente el mercado financiero, con el único fin de enriquecerse aún más, también a sus familiares y círculo de amigos más cercanos.

"Mientras nos tiene a todos entretenidos con estos cambios de declaraciones, él y su corte de amigos se están forrando, por eso digo lo del payaso atracador", sentenciaba.

"Es un peligro, una amenaza para el Mundo"

Iba más allá Caraballo en su 'perfil criminal' de Trump, al considerarle potencialmente dañino para la humanidad. La falta de escrúpulos, ya demostrada en su carrera de magnate empresarial, le hace "capaz de destruir el orden internacional sin proponer nada nuevo", en opinión de Caraballo, que cree que bajo estas circunstancias Estados Unidos no puede ejercer "el papel de liderazgo que tanta falta hace".

La periodista Carmen Morodo se pronunciaba en la misma línea: "Es un mal al que hay que intentar sobrevivir de la mejor manera posible". Un mal al que Caraballo aprecia el punto positivo de que llegará a su fin, y al que la "sólida" democracia americana hará pasar a la historia.

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