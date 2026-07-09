¿Qué han aprendido de los talents? Los coaches y asesores sacan su lado más reflexivo antes del Asalto Final de La Voz Kids

El programa de La Voz Kids está llegando a su fin, y los artistas no han podido evitar ponerse nostálgicos al compartir una emotiva reflexión sobre todo lo que les han enseñado lo más pequeños durante esta aventura.

“Hay que disfrutar más de las cosas”. Melody ha arrancado su reflexión con esta contundente afirmación. La asesora ha destacado la importancia de ser uno mismo y de no preocuparse por lo que piensen los demás. Algo que a los talents les sale natural.

Todos han coincidido, además, en el gran compañerismo que existe entre ellos y en lo mucho que se alegran por el éxito de los demás. Leire Martínez, por su parte, ha confesado que le asombra su “capacidad de resiliencia y de aceptar las cosas como vienen”, una actitud que considera un gran ejemplo para afrontar la vida.

Becky G ha reconocido que los talents han sido una importante fuente de inspiración para ella. La cantante ha subrayado la importancia de no dejar de soñar en cualquier etapa de la vida, y eso los talents lo saben hacer ¡y muy bien! ¡No te pierdas estas emocionantes declaraciones en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas