Nieves Álvarez y Bill Saad se casan en París: rito ortodoxo, el vestido de la novia y los invitados

Fue el 12 de junio, pero es ahora cuando se han dado a conocer todos los detalles de la boda de Nieves Álvarez y Bill Saad. Ha sido la revista ¡Hola! la encargada de desvelar las fotos en exclusiva, así como quienes fueron los invitados y cómo era el vestido de novia.

La revista explica que el enlace fue un mes antes de lo previsto y que se celebró en la catedral griega de Saint-Étienne, en París, ya que se casaron por el rito ortodoxo. La pareja estuvo acompañada de un número muy reducido de invitados -familiares y los amigos más íntimos-. Los testigos fueron Almudena Roca de Togores y Stéphane Rolland por parte de la novia y un sobrino de Bill.

Nieves Álvarez desfilando en la Paris Fashion Week 2026 | Gtres

Así era el vestido de la novia

El encargado de diseñar el vestido de Nieves fue Rolland, amigo íntimo suyo (en ¡Hola! contó que fue una de las primeras personas a quien llamó para anunciarle que se casaba) y con quien trabaja desde hace muchos años. De hecho, ella siempre abre y cierra los desfiles del diseñador.

En cuanto al traje, lo primero que destaca es la estética minimalista y sin bordados, encajes ni pedrería. "Un vestido-abrigo de largo midi en gazar de lana color marfil", tal y como indica el citado medio, de la colección primavera-verano 2022 de Rolland. En la parte superior presenta un escote tipo bateau cubriendo los hombros, mientras que el cuerpo cae con naturalidad.

Las mangas aportan volumen y están remangadas hasta el antebrazo, dando un punto algo más informal dentro de un conjunto muy elegante. La cintura está definida gracias a una pieza ovalada integrada en el propio vestido.

El diseño también destaca por tener una "capucha trasera que cae hasta la cintura, dejando parte de la espalda al descubierto". En un momento dado, Nieves se puso unos guantes blancos del mismo color que el conjunto.

El look lo completó con un moño, unos "zapatos de salón y tacón fino realizados en ante marfil" y unos pendientes de oro de Bvlgari.

Por su parte, Bill vistió con una americana color marfil, una camisa blanca sin corbata y unos pantalones negros. Tanto el vestido de ella como el de él enfatizan una elegancia relajada, moderna y sofisticada, alejada de los diseños más tradicionales.

La gran celebración está por venir

Tras la ceremonia, la revista explica que el matrimonio y los invitados fueron a comer a un restaurante de la capital francesa, siendo una velada íntima y pequeña.

Sin embargo, la gran celebración será el próximo 11 de julio también en París, una fiesta que será, sin duda, un bonito colofón para celebrar el amor de una relación que empezó hace cuatro años.